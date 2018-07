Politimannen skal ha trodd at Froome var en tilskuer og dyttet ham av sykkelen.

Team Skys tekniske direktør, Carsten Jeppesen, bekrefter til dansk TV 2 at politimannen trodde det var en sykkelfan på vei ned fjellet på sykkel.

– Så ville han ha ham til å stoppe i siste øyeblikk, som resulterte i at han veltet. Men Froome har det fint, der er ingen problemer, sier Jeppesen.

Bilder og video i sosiale medier viser at Froome er på bakken med en politimann like ved og at de to har en opphetet ordveksling.

Froome måtte i dag erkjenne at jakten på en femte seier i Tour de France nok er over, men han har fremdeles tredjeplassen sammenlagt – til tross for tidstap på dagens etappe.