Ved 19.30-tiden ble en liten jente (2) påkjørt på en parkeringsplass på Storhaug i Stavanger.

– Sjåføren, en 48 år gammel mann, har forklart at han ble blendet av solen og plutselig hørte et «dunk». Da han gikk ut av bilen oppdaget han at han hadde kjørt på jenta, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Sølvi Ravndal, til TV 2.

Jenta ble sendt til sykehus etter hendelsen. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men hun var ved bevissthet da hun ble fraktet vekk i ambulanse.

– Familien til jenta var til stede da hendelsen skjedde. Det skjedde på en stor parkeringsplass, sier Ravndal.

Det er foreløpig ukjent om det er noen relasjon mellom sjåføren og jenta.

Sjåføren fikk førerkortet beslaglagt på stedet.

– Vi har opprettet sak og kommer til å etterforske dette, sier Ravndal.