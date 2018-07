Rosenborg slaktes etter Coolen-debuten: – Ikke i nærheten

Se Rosenborgs mønsterkontring i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

– Dette var nok et bevis på at det Rosenborg har holdt på med den siste uken har vært alt annet enn en optimal oppladning til en av årets viktigste kamper. Nå forstår jeg enda mindre av det de gjorde, sier TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen.

Han sikter til kaoset som har foregått på ledelsesnivå i Rosenborg denne kampen.

Pål André Helland innrømmer at oppladningen ikke var optimal.

– Vi merker det vi òg. Vi er mennesker, så vi ser og får med oss det som blir skrevet. Vi har hatt stillere innganger til kamper, men vi viser at vi står sammen. Jeg tror ingen kunne se på oss at vi var preget i første omgang. Det tar vi med oss, selv om vi selvfølgelig helst skulle hatt ro slik at vi kunne konsentrert oss fullt og helt på kampen, sier Helland til et samlet pressekorps.

André Hansen, som reddet trønderne ved flere anledninger, sier han er stolt over hvordan laget opptrådte på Celtic Park med det utenomsportslige kaoset i bakhodet.

– Jeg er stolt over hvordan vi angriper den kampen her, hvordan vi spiller fantastisk god bortefotball i Europa de første 30 minuttene og at vi løper skjorten av oss. Men det holder dessverre ikke. Vi gjorde det vi kunne, og det må vi nesten bare være stolt av etter en uke det har skjedd mye, mener Hansen.



Bendtner: – Kan ikke gjøre slike feil

Coolen erkjenner at Rosenborg møtte et bedre lag etter kampen, og beskriver Celtic som en motstander «på et annet nivå».

– Celtic var det beste laget. Det er ingen tvil om det. Men alle guttene jobbet bra, og kampplanen funket veldig bra, spesielt den første halvtimen, sier Coolen på pressekonferansen etter kampen.

Nederlenderen innrømmer imidlertid at trønderne kunne tapt med større sifre.

– Vi var heldige i noen øyeblikk. Keeperen vår reddet oss noen ganger, medgir Coolen, og varsler at Rosenborg ikke kommer til å gi opp.

Nicklas Bendtner, som slo den målgivende pasningen på Rosenborgs mål, tror ting kunne sett annerledes ut om de ikke hadde sluppet inn like før pause.

– Det var et mål vi gjerne skulle unngått. Mål nummer to er sinnssykt bra gjort, og er et klassemål. Mål nummer tre er en feil fra oss, og på dette nivået kan du ikke gjøre slike feil. Da blir du straffet, sier Bendtner til TV 2.