Onsdag 27. juni i år leverte TV 2 en politianmeldelse knyttet til mistanke om grovt underslag foretatt av en ansatt.

Den ansatte jobbet ved TV 2 i Bergen.

Bakgrunnen for anmeldelsen var at TV 2 fikk avdekket at den ansatte bestilte utstyr til privat bruk gjennom bedriften.

Den ansatte skal også ha hatt sentrale roller i flere firmaer som drev med lyd- og bildesystemer, og skal blant annet ha leid ut utstyr.

Store summer

Først anslo politiet at underslaget hadde en verdi på rundt 15 millioner kroner, men de var åpne om at det fort kunne vise seg å være mer omfattende.

Onsdag opplyser de til Bergens Tidende at de antar at beslaget er på rundt 20 millioner.

– Politiet har på nåværende tidspunkt ikke en fullstendig oversikt over underslagets størrelse, men vi er foreløpig av den oppfatning at det er underslått materiell i størrelsesorden 20 millioner kroner, sier politiadvokat Sigurd Granli til TV 2.

Avskjediget

Da saken ble kjent, ble mannen suspendert fra sin jobb i TV 2.

Onsdag opplyser kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, at mannen er blitt avskjediget.

– Vi har valgt å avslutte arbeidsforholdet til den siktede medarbeideren i denne saken. Ut fra det som er kommet frem i anledningen det politianmeldte forholdet og alvorlighetsgraden saken har, så har vi valgt å gå til avskjed, sier hun til TV 2.

– Normalt vil ikke vi som arbeidsgiver gå ut med informasjon til andre om at noen er avskjediget og hvorfor det er skjedd. På grunn av denne sakens natur og det at den allerede er offentlig kjent gjennom medienes dekning, velger vi likevel å bekrefte dette. Vi ber imidlertid om forståelse for at vi ikke kan gå mer i detaljer rundt våre vurderinger her, sier Willand.

Mannen har samarbeidet med politiet, og har erkjent straffskyld for det han er siktet for.

Mannen ble pågrepet kort tid etter at saken ble anmeldt, og ble varetektsfengslet i to uker. I midten av juli ble han løslatt.