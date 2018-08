Anne-Mona ble lurt trill rundt av fremmed mann på Facebook

Betalte for pakke

Den første pengetransaksjonen fant sted etter trebarnsmoren og den angivelige militæroffiseren hadde chattet hver dag i flere uker.

BORTFORKLARINGER: Det var mange forklaringer på hvorfor pakken aldri kom. Foto: Privat / skjermdump

– «Michael» fortalte at han trengte penger for å få utlevert en pakke fra Tyrkia. Slik jeg forstod det kunne han ikke reise ut av landet før den pakken var betalt for, og jeg syntes synd på datteren som var alene, sier Anne-Mona, og legger til at hun måtte overføre 20.000 kroner.

Økokrim opplyser at nordmenn blir svindlet for omtrent 200 millioner kroner i året, men mørketallene er nok store.

Pakken skulle videresendes til Anne-Mona, og da pakken uteble ringte hun til tollvesenet på Oslo Lufthavn for å høre hvor pakken var. Det var de som først fattet mistanke om svindelen, og fortalte Anne-Mona om mistanken.

– Det er forferdelig



I mellomtiden hadde hun gjennomført flere overføringer, blant annet et beløp som skulle overføres til «Michael» sin offiser for å frigi han fra tjeneste.

– Det som gjør mest vondt, er at jeg har satt meg i gjeld. Jeg har ikke mer enn at jeg klarer meg, og nå må jeg henvende meg til kommunen for å få hjelp til å leve videre. Det er forferdelig, sier Anne-Mona.

Hun kjente på skepsisen mot Michael flere ganger. På et tidspunkt sjekket hun opp navnet hans, og det han oppga som sin hjem-adresse via et britisk nettsted som bedriver bakgrunnsøk. Det britiske nettstedet klarte ikke å finne Michael, og Anne-Mona fikk refundert alle pengene hun betalte til nettsiden.

Forskjeller hos kjønnene

Økokrim ser at det kan finnes forskjeller i hvordan svindlerne lurer menn og kvinner – og hva de faller for.

– Menn blir ofte lurt til å tro at de skal motta gull eller diamanter fra et afrikansk land. Da blir de gjerne bedt om å sende en sum med penger for å dekke kostnadene for frakt eller toll, sier Dybo.

Kvinner blir ofte svindlet av hva de anser som romantiske interesser. Et fellestrekk er at det ofte er personer som utgir seg for å soldater – eksempelvis fra USA – som er utplassert i Syria eller Afghanistan.​

«Pengemuldyr»

En av de nyeste svindelmetodene kaller økokrim «pengemuldyr».

– Dette ser vi mer og mer av, og er et svindelformat som stadig øker i omfang, sier rådgiver Anne Dybo i Økokrim.

Denne metoden går ut på at svindlerne sender penger til offeret, og ber dem så sende disse pengene videre. På den måten er det ikke offeret som selv mister penger, og Dybo mener det nok er årsaken til at mange utfører oppdraget.

Disse pengene kommer derimot fra andre ofre, i andre land.

Ofte er det også menn og kvinner i Norge som sender penger via et annet «pengemuldyr» i Norge, fordi banken har nektet offeret å overføre pengebeløp ut av landet.

Det er flere personer som har blitt dømt for hvitvasking etter å ha videreført penger de har mottatt på konto.

– Det er som regel en annen kvinne eller mann, kanskje i Australia, som blir lurt. De syns det høres tryggere ut å skulle sende penger til en konto i Norge, sier Dybo.

Mange henvendelser

Økokrim opplyser at de ser veldig mange svindelsaker hvert år. I fjor var det 143 kvinner og 144 menn som ble utsatt for et slikt bedrageri.

De mest vanlige svindelmetodene gå via Facebook. Der sender bedragerne gjerne en venneforespørsel, og initierer kontakt.

– Vi får spesielt mange henvendelser om sommeren. Det kommer inn en jevn strøm, sier rådgiver Anne Dybo i Økokrim.

Da er det ofte familien som legger merke til det og sier ifra til Økokrim. Ofrene forsvarer gjerne svindleren fordi de tror på løgnene de blir servert.

Hun anbefaler alle å avslutte all kontakt på nett om det blir snakk om penger.

Blir ofte kontaktet

I tollvesenet på Gardermoen må de ofte forklare folk at de er i ferd med å bli svindlet.

– Som regel er det personer som kontakter oss fordi de har spørsmål, og gjennom samtalen forstår vi at det er en grunn til å tro at man blir svindlet, sier kontorsjef ved grensekontrollen på Oslo lufthavn, Hans Wilhelmsen.

Han forteller at det ikke finnes noen prototype på hvem som blir lurt, og har sett alt fra advokater til enslige.

– Jeg forteller historien min fordi jeg håper jeg kan redde andre fra samme situasjon. Jeg håper andre kan åpne øynene og se seg rundt, sier Anne-Mona.