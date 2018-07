Denne uken starter innspillingen av Farmen 2018, og 14 deltakere flytter inn på Gjedtjernet gård utenfor Kirkenær i Grue kommune.

Gården, som ligger i Finnskogen, blir brukt til Farmen-innspilling for første gang.

Farmen-programleder Gaute Grøtta Grav tok med TV 2 på en omvising på Gjedtjernet gård. Se videoen i toppen av saken.

Overnaturlig

Årets Farmen-sesong vil bli preget av mystikk og spenning.

– I Finnskogen ble den norske bygdekulturen blandet med kulturen til skogfinnene, og det gir et unikt bakteppe for årets Farmen-sesong, sier programleder Gaute Grøtta Grav (39).

Skogfinnene er en folkegruppe som innvandret til Sverige og Norge på 1500- og 1600-tallet, og de tok med seg en egen kultur preget av overnaturlige vesener, ritualer og kontakt med åndeverden.

På Farmen-gården finnes det sjamantrommer, mystiske malerier og naturmedisin, og på veggene er det risset inn symboler. Det sies også at et overnaturlig vesen bor i det ene huset.

PROGRAMLEDER: Gaute Grøtta Grav skal lede den 14. sesongen av Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

100 år gamle hus

Gjedtjernet gård er en gammel husmannsplass fra 1800-tallet, som de siste årene har blitt brukt som et feriested av eierne.

Låven og hovedhuset, som Farmen-deltakerne skal bo i, er begge gamle bygninger som ble bygd for omtrent 100 år siden.

I forbindelse med Farmen-innspillingen har det også blitt satt opp flere nye bygninger på gårdstunet, blant annet et storbondehus og et bakstehus.

GAMLE BYGG: Det brune hovedhuset er over 100 år gammelt. Foto: Alex Iversen/TV 2

Fjernet strømledninger

Flere andre endringer måtte gjøres før Farmen kunne flytte inn i Finnskogen anno 1918.

Tre strømmaster som stod ved tjernet på gården har blitt fjernet og gravd ned i bakken, og en riksvei som går like ved gården stenges under innspillingen.

– Det er ekstremt viktig for oss at deltakerne lever i en Farmen-boble og føler at de har gått 100 år tilbake i tid, og da kan vi ikke ha strømledninger og biltrafikk. Dette var en forutsetning for at vi kunne spille inn Farmen her, sier produsent Raymond Elveland i Strix.

Han legger til at produksjonsselskapet har et godt samarbeid med Grue kommune.

BORTE: På andre siden av Gjedtjernet har det blitt fjernet tre strømmaster som brøt illusjonen om å være tilbake i 1918. Foto: Marit Grøtte/TV 2

Mange dyr

På gården har det allerede flyttet inn katter, kyr, høns, griser, geiter, en hest og et esel, og flere av dyrene kan bevege seg fritt på gårdstunet.

– Vi er superfornøyd med gården og liker spesielt godt at dyrene kan gå fritt, sier produsent Elveland.

GODE VENNER: Eselet Påsan og dølahesten Brustad Rauen har allerede funnet seg godt til rette på Farmen-gården. Foto: Birgitte T. Kristiansen/TV 2

Dette er første gang det er et esel på Farmen.

– Påsan er et dvergesel. Jeg er litt usikker på hva han kan gjøre av nytte, men kanskje han kan bære eller trekke litt. Men først og fremst går han rundt og er en hyggelig type, sier Gaute Grøtta Grav.

Den nye sesongen av Farmen skal sendes på TV 2 i høst, og årets deltakere vil bli presentert senere.