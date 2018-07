Det melder blant andre BBC.

Et 20 kilometer bredt vannreservoar ligger under et 1,5 kilometer tykt islag, ifølge de italienske forskerne som har publisert studien i det amerikanske tidsskriftet Science onsdag.

Forskerne har analysert radarsignaler samlet inn fra sørpolen av Mars av det europeiske romfartsorganet ESAs romfartøy Mars Express.

Det skal dreie seg om de største flytende vannmassene noen gang funnet på planeten.

Ifølge forskerne skal dette være første gang det har blitt funnet flytende vann på planeten.

Ikke veldig stor

– Det er sannsynligvis ikke en veldig stor innsjø, sier professor Roberto Orosei fra det italienske instituttet for astrofysikk, som ledet studien.

Forskerne har ikke klart å anslå hvor dypt laget med vann eventuelt er, men anslår at det er minst én meter dypt. Vann er en forutsetning for liv. Forskere har lenge forsøkt å bevise at substansen finnes på Mars.

Forskerne kan imidlertid ikke helt fastslå om det dreier seg om en sjø eller bare et lag med slam. Dessuten har de eventuelle vannmengdene høye andeler av saltstoffet perklorater. Perklorater er svært giftige, og er trolig det som holder vannet flytende i svært lave temperaturer.

– Dette er garantert ikke behagelige omstendigheter for liv. Jeg tror at dette virkelig er helt på grensa av hva slags omstendigheter liv kan eksistere i, sier Roberto Orosei.



Den konklusjonen støttes av professor Kirsten Siebach ved Rice University.



– Om det er vann, er det ekstremt kaldt – rett ved frysepunktet, sier Siebach.



– Forteller oss hvor vi kan lete

Til BBC sier doktor Manish Patel fra the Open University at dette funnet gir oss en god indikator på hvor man kan lete etter liv på Mars.

– Vi er ikke nærmere å faktisk finne liv på Mars, men hva dette funnet gjør er å fortelle oss hvor vi kan lete. Det er som et skattekart – men i dette tilfellet vil det være mange X'er som markerer hvor vi skal lete, sier Patel.

Den røde planeten er i dag kald, øde og tørr, men i fortiden var den varm og våt. For anslagsvis 3,6 milliarder år siden hadde planeten store mengder flytende vann og innsjøer, ifølge forskere.

– Vi har lenge visst at Mars' overflate er ubeboelig for liv slik vi kjenner det, så jakten etter liv på Mars foregår nå under overflaten, forklarer Patel.

– Der er det tilstrekkelig beskyttelse fra skadelig stråling, og trykket og temperaturen synker til bedre nivåer. Viktigst av alt så åpner disse forholdene for vann, som er essensielt for liv, sier han videre.