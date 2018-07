Jonas Gahr Støre har fått mye kritikk for å lede et arbeiderparti, samtidig som han selv er født inn i en familie med store verdier. Etter fjorårets valg ble Støre den eneste AP-lederen etter krigen, utenom Reiulf Steen, som ikke har klart å bli statsminister.

I et intervju med Dagens Næringsliv sier Støre at han burde vist større åpenhet rundt sin egen økonomi før valget i 2017.

– Jeg burde ha vist større aktiv åpenhet rundt min økonomi i fjor. Alle tall var tilgjengelige, men jeg burde samlet dem og lagt dem fram selv. Det ønsker jeg å gjøre i år og i årene som kommer, sier Jonas Gahr Støre i et intervju med avisen.

Støre har nå sendt inn regnskapsopplysninger til Brønnøysundregisteret, som viser at han hadde en formue på over 72 millioner kroner i 2017. En stor andel av formuen er aksjer i familieselskapet Fremstø AS.

– Godt tidspunkt

Bergens Tidenes politiske redaktør Frøy Gulbrandsen mener det var lurt av Støre å selv ta kontroll over situasjonen, for å unngå at det blir en sak i neste valgkamp.

– Det er et godt tidspunkt å gjøre dette nå, midt mellom to valg, sier Gulbrandsen til TV 2.



Gulbrandsen mener det spesielt ble oppmerksomhet rundt Støres verdier da det kom frem at han hadde investert i et hegdefond med familieselskapet, selv om det var med arvede andeler.

– Det er et problem fordi han har et image mange føler ikke passer inn i Arbeiderpartiet. Denne åpenheten virker som en klok ting, sier Gulbrandsen.



– Normal åpenhet



Støre har tidligere henvist til at tallene ligger tilgjengelig, men mener nå at han selv burde ha samlet tallene og lagt dem frem for offentligheten.

– Jeg erfarte av fjoråret at selv om jeg viste normal åpenhet rundt min økonomi, og fulgte de gjeldende retningslinjene, så ble det en uklarhet som var helt unødvendig, sier Støre til avisen.

Før fjorårets valgkamp måtte AP-lederen gjentatte ganger svare på spørsmål rundt sin personlige økonomi.

– Selvfølgelig så vil jeg helst snakke om politikk, men jeg forsøker å si at vi får ta de spørsmålene når de passer, nå er det valgkamp som står i setet, sa han til TV 2 nyhetskanalen i september i fjor.

Femstø AS

Støre arvet fondsandelene i Egerton-fondet fra foreldrene sine på 90-tallet.

I 2016, før AP-lederen solgte sine andeler i fondet, hadde familieselskapet Femstø AS en egenkapital på 33 millioner kroner. Etter salget viser regnskapet i 2017 en egenkapital på 89 millioner kroner.

Femstø AS er et familieselskap eid av Jonas Gahr Støre og hans tre barn. Selskapets verdier stammer fra arv fra Støres bestefar og foreldre. Formuens utgangspunkt ligger i salget av den tidligere familieeide bedriften Jøtul i 1977.