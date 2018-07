Chris Froome sprakk da Quintana vant

Den 17.etappen i årets Tour var kun 65 kilometer lang, hadde tre brutale bakker og målgang på toppen av et fjell.

Etappen lovet fyrverkeri, og fyrverkeri ble det.

For mens Quintana syklet inn til seier, var det dramatisk lengre ned i fjellsiden.

Tom Dumoulin klinte til og Geraint Thomas fulgte. Det gjorde derimot ikke Chris Froome.

Fjorårets vinner av Tour de France var tydelig på stålet og måtte se lagkamerat Thomas og Dumoulin forsvinne opp fjellsiden.

– Det var uvant og overraskende å se Chris Froome slik. Vi har alle snakket om at han kommer fra en tøff Giro d`Italia: Hva vil da skje i tredje uke? Vi har vært inne på temaet, men llikevel så har Froome virket så sterk og solid i alle treukers-rittene han har kjørt, sa TV 2s sykkelekspert, Thor Hushovd etter målgang.

I mål var Froome 1,35 bak dagens vinner, og 48 sekunder bak lagkamerat Thomas.

– Han fortjener å være i gult

Dagens sprekk gjør at tittelforsvareren nå er bak Tom Dumoulin i sammendraget, samtidig som han kun har 16 sekunder tilbake til formsterke Priomz Roglic.

Froome har vært Team Skys uttalte kaptein så langt i Touren, men nå kan det se ut som det har snudd.

– Tøff dag, intens dag, men jeg angrer ikke på noen ting. G har kjørt så vanvittig bra, han fortjener å være i gult og jeg krysser fingrene for at han klarer å holde den til Paris, sa Froome til TV 2 etter målgang.

Lagets sjef, Dave Brailsford, virker dog til å sitte litt fast i tidligere utsagn.

– Han leder med to minutter. Det er Geraint som har sannsynligheten for å vinne. Men jeg sier ikke at alt er over – det er fortsatt hender igjen å spille, sa Dave Brailsford til TV 2 og fortsatte:

– Det kommer noen store fjelletapper, i tillegg til tempoen. Hvis noen kan slå tilbake, er det Chris Froome. Jeg ville ikke avskrevet ham helt ennå.

– Den kjøper jeg ikke

Deretter fulgte Sky-sjefen opp med å si at dersom Froome – i tillegg til alle triumfene – kan hjelpe Thomas til å ta den gule trøyen slik han gjorde i dag, vil han bli en enda større legende enn han allerede er, han vil bli en titan.

Det får TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd til å reagere.

– Den kjøper ikke jeg. Det eneste Froome gjorde, var å sitte på hjul opp fjellet. Han gjorde ikke en eneste jobb for Thomas, selv om han heller ikke ødela. Froome hadde enkelt og greit ikke bein, sier Hushovd.