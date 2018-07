Det bekrefter London-klubben på sine nettsider.

– Det gikk fort de siste 24 timene. Når du tenker over karrieren, og så får du en telefon som dette, så er det en kort samtale, sier keeperen ifølge klubben.

– Jeg kan ikke vente med å komme igang. Jeg er henrykt over å være her, fortsetter Green.

38 år gamle Green var klubbløs, og kommer gratis til FA-cupvinneren.

Veteranen har signert en ettårskontrakt.

Forrige sesong var han reserve i Huddersfield uten å spille. Forrige gang Green spilte Premier League-fotball, var med Queens Park Rangers i 2014/15-sesongen.

Fra 2016 til 2018 spilte han for Leeds.

Trenger engelskproduserte spillere

Den tidligere landslagskeeperen er tiltenkt som en erstatter for tredjekeeper Eduardo, som har dratt på lån til nederlandske Vitesse, ifølge avisen London Evening Standard.

En av tingene som taler for Green-signeringen, er at Chelsea får registrert enda en spiller som er utviklet i England, skriver avisen videre, og slår fast at engelskmannen på ingen måte er tiltenkt å erstatte Real Madrid-linkede Thibaut Courtois.

Bedagelig arbeidshverdag i vente

Chelsea-fansen kommer dessuten neppe til å få se særlig mye av Green. Fortsetter han tredjekeepernes historie på Stamford Bridge, har han en bedagelig arbeidshverdag i vente.

Eduardo fikk ingen kamper i løpet av de to siste sesongene. Den sesongen Mark Schwarzer var tredjekeeper, fikk heller ikke han noen kamper.

Verst var det kanskje for Henrique Hilário, som var tredjekeeper i sju og en halv av de åtte sesongene han var i klubben. Fra 2006 til 2010 hadde han lengre perioder der han fikk stå på grunn av skader, men fra 2010 til 2014 stod portugiseren bare tre kamper totalt, skriver frilansjournalisten Dan Levene på Twitter.