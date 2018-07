Det bekrefter Eredivisie-klubben på sine nettsider.

– VVV-Venlo passer perfekt for min utvikling. Hvis du gjør det bra i Eredivisie, er det bra for ryktet ditt som angrepsspiller, sier Martin Samuelsen til klubbens nettsider.

Nodrmannen skal spille for den nederlandske klubben i én sesong.

– Han er den kreative mannen vi har lett etter i angrep, sier sportssjef Stan Valckx til klubbens nettsider, før han beskriver nordmannen som «et helt fantastisk talent».

Dette blir femte gang haugesunderen sendes på utlån siden han signerte for West Ham i 2015. Han har hatt to opphold i Peterborough, ett i Blackburn, før han spilte vårsesongen for Burton Albion i Championship i år.

For Burton spilte han ni kamper, og slo én målgivende pasning.

Veien til førstelagsspill i West Ham blir stadig lengre for Samuelsen. Denne sommeren har klubbens nye manager, Manuel Pellegrini, øst ut penger for å sikre seg flankespillerne Andrij Jarmolenko og Felipe Anderson. Nordmannen har to år igjen av kontrakten med London-klubben, ifølge Transfermarkt.

VVV-Venlo endte på 15. plass forrige sesong, fire poeng foran Roda på siste playoff-plass.