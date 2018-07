Den belgiske stjernen forsvant over en mur og ned et fall på over tre meter på gårsdagens etappe, men klarte likevel å kome seg til mål og motta prisen for mest aggressive rytter før han måtte bryte Touren med brudd i kneskjellet.

Dagen etterpå merker han virkelig effektene av skaden. 36-åringen la ut et bilde på Twitter som viser den iøyenfallende forskjellen på hans to knær.

Det er vanskelig å tro at de tilhører samme person.

– Når du har brudd i kneskjellet og sykler videre i 60 km 🤕, skriver han.

When you have a broken knee cap and decide to keep going for another 60km 🤕 pic.twitter.com/cGoidtQH3w — PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) July 25, 2018

Sesongen trolig over

Gilbert må han ta sykkelpause i minst en måned.

– Jeg tror det er over for i år, men i 2019 håper jeg å starte på et høyt nivå og vinne så fort som mulig, sier Gilbert i en video han har publisert via Twitter.

Belgieren måtte bryte Touren etter en spektakulær velt på tirsdagens etappe. Han slo kollbøtte over en kantstein og havnet i steinrøya under. Han klatret opp på veien igjen og fullførte etappen, men skjønte etter målgang at han måtte stå av rittet.

– Jeg var heldig, men jeg har pådratt meg et brudd i kneskålen. Det vil ta minst fire-fem uker før jeg er bra igjen. Nå skal jeg komme meg hjem for rehabilitering, sier Gilbert, som sykler for det suksessrike Quick-Step-laget.