Hallo Benny. Eg lure på å kjøpa meg ein fint brukt BMW X3, årsmodell 2009, altså facelift, med 177 diesel-hester og automat

Dessa bilane ser eg går for fra 120.000-190.000 kroner, med relativt lav kilometerstand, rundt 100.000-140.000 km. Dette er vel mykje bil for pengane? Eller er det en potensiell utgiftsbombe???

Benny svarer:

Heisann! Det er mye godt å si om BMW X3. For det første har BMW vært flinke til å bake inn kjøregleden og sportsligheten de er så kjent for, også i denne bilen. Det har de fått til langt bedre her enn i konkurrenter som Volvo XC60 og Mercedes GLK. De har også klart å holde designet nett og rent, samtidig som de, i alle fall på litt velutstyrte eksemplarer, har en dose luksus.

Bilen du har sett på er en 2009-modell og dermed av første generasjon X3, som ble produsert mellom 2003 og 2010. En betydelig oppgradering i 2006 til tross, kan den ikke helt løpe fra alderen. Det merkes på både design og interiør at bilene har fått noen år på baken nå.

Den klart vanligste motoriseringen var 2-liter dieselen som du også har sett på. For så vidt en motor som passer bilen fint. Men for å svare direkte på spørsmålet ditt: Den kan definitivt bli en potensiell utgiftbombe, ja.

Motoren har internbetegnelsen M47 og var dessverre belemret med problemer. BMW klarte ikke å løse dem før i 2012. Det vi snakker om er problemer med kamkjedene. Hvilket fort kan bli veldig dyrt. I verste fall må hele motoren byttes.

Ellers så forekommer både turbohavari, tett partikkelfilter, også koksing .

For sistnevnte er det et dårlig tegn når den gule motorlampa tennes og man leser av feilkode 3FF0. Da er det ofte bare å fortelle sine nærmeste at det er uaktuelt å dra på Sydenferie i år...

Det som konkret gjøres for å løse problemet er demontering av topplokk og full rengjøring av ventiler, innsug og eksoskanaler, samt vakuumventil. Det koster ti-tusenvis kroner.

Alderen begynner å merkes – også på interiøret i første generasjon BMW X3

Smart å velge nyere bil?

Så her gjelder det å sjekke svært nøye før kjøp. Hva er gjort og ikke gjort på den aktuelle bilen? Biler uten kjent og dokumentert historikk er det bare å styre unna om man vil bevare nattesøvnen. Brutalt og enkelt.

Forstillingen er en annen svakhet på disse bilene. Slakke i kuler og ledd forekommer. Det samme gjør slitte bremser. Noen eiere har også opplevd en del irriterende feil i bilens elektronikk. Så sjekk nøye alle funksjoner før kjøp og at alt virker som det skal. De er dyre å reparere.

Hemmeligheten for å få et lykkelig eierskap er å legge litt jobb i å lete opp en bil som har fått gjort de nødvendige reparasjonene/oppdateringene underveis.

Leter man opp et fint, velutstyrt eksemplar i god stand, kan BMW X3 absolutt fortsatt gi mye bilglede for pengene. Selvfølgelig går ikke alle i stykker. Noen biler går flere hundre tusen kilometer uten store problemer, men det er noe med å sikre seg mot "uventet" og kjedelig påkost.

Spørsmålet er om det allikevel ikke er smart å heller legge litt mer penger i kjøpet og heller velge den nyere og andre generasjon X3, F25 som kom i 2011. Det er en mer moderne bil som byr på litt mer av alt – unntatt risikoen for stor potensiell påkost...​

