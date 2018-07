Stadig flere biler har et lite kamera montert i frontruten. Det filmer alt som skjer når man er ute på biltur og kan være gull verdt i mange sammenhenger.

Skal du for eksempel på bilferie er dette en billig investering som kan hjelpe deg dersom ulykken er ute.

I tilfeller der det er tvil om hvem som har skylden, er det få ting som er mer effektiv enn en video som viser akkurat hva som har skjedd:

Påkjørt i Tyskland

– Dash-kamera blir mer og mer brukt i forsikringssaker og video-opptak er ofte avgjørende der det ikke foreligger felles skademelding eller vitner. En norsk familie på biltur i Tyskland ble påkjørt fra siden av en annen bil på vei mot en bomstasjon.

– Motparten hevdet at det var den norske bilen som kom over i deres fil. Uten videoen som viste at den norske bilen lå i sin fil hele tiden, kunne de endt opp med å tape tusenvis av kroner, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i forsikringsselskapet Tryg Forsikring.

Vant fram mot bussjåfør

Dash-kameraer i god kvalitet og med høy oppløsning fås kjøpt for 1.000 kroner og oppover. Som regel går de kontinuerlig mens bilen er i gang og tar opp video så lenge det er plass på minnekortet, deretter tar den opp video over de eldste filene.

Video fra dash-kamera har også vært brukt for å løse forsikringssaker i Norge.

– Å kollidere med en buss pleier nesten alltid å ende med at personbilen får skylden. Men i ett tilfelle viste dashcam-videoen at personbilen faktisk var oppe på siden av bussen da den blinket og svingte ut av busslommen og de to kolliderte. Som regel forholder man seg til bussjåførens påstand om at blinking ble gitt rettidig, men videoen viste altså at bussen ikke hadde oppfylt aktsomhetsvilkåret og føreren av personbilen vant frem, sier Brandeggen, i en pressemelding.

Ikke glem skademelding

Men selv om du har dash-kamera montert, er fremdeles skademeldingsskjema noe du bør fylle ut i forbindelse med en trafikkulykke. Den kan gi uttrykk for en enighet om de faktiske forhold.

– En felles skademelding signert av begge parter er ofte selskapenes viktigste bevismiddel, så det anbefaler vi alle å forsøke å få til, spesielt i utlandet.Så gjelder det å være nøye med utfyllingen, at man kan gå god for beskrivelsen av ulykken før man signerer.

– Samtidig synes vi all teknologi som bidrar til sikkerhet er en bra ting. Bilder av skadested og skadene samt video fra dash-kameraer er et viktig supplement, ikke minst hvis det er språkproblemer og/eller påstand mot påstand, sier Brandeggen.

4 tips når uhellet er ute: Du bør alltid kontakte politiet. Standard nødnummer over hele Europa er 112. De kan formidle videre dersom ambulanse/legeassistanse er nødvendig ved personskade.

Må du til offentlig lege, legevakt eller sykehus bør du ha gyldig helsetrygdkort. Det offentlige helsevesenet i andre land kan kreve det for å kunne behandle utenlandske statsborgere.

Norsk skademeldingsskjema er lik standard europeisk skjema. Alle felt i det engelske, tyske eller franske skjemaet er likt det norske. Skriv aldri under på et skjema dersom du ikke er enig i det som står der.

Sjekk at det ikke er trafikkfarlige skader på bilen før du kjører videre. Er du usikker eller bilen ikke er i kjørbar stand bør du kontakte forsikringsselskapet ditt eller/samt eventuelt leiebilselskapet dersom du har leiebil.

