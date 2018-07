Norge har kunnet nyte varme og solfylte dager gjennom store deler av sommeren.

Samtidig som mange nordmenn koser seg ute i solen, sliter bøndene med de lange tørkeperiodene.

Heldigvis for de som trenger regn, ser det ut til at ønsket deres blir oppfylt i helgen. Allerede onsdag har det vært nedbør enkelte steder i landet.

– Det har vært litt regn noen steder. Fra nord på Vestlandet, og opp til Nordland. På torsdag trekker denne fronten seg videre østover mot Sverige, og det er bare helt øst i Finnmark det vil komme regn, sier vakthavende meteorolog ved StormGeo, Camilla Albertsen.

Varm fredag

Et høytrykk som onsdag ligger over det meste av Norge sør for Bodø, vil torsdag trekke seg nordover til Kola-halvøya. Samtidig vil det være et lavtrykk ved Storbritannia. Når Norge blir liggende mellom høytrykket på den ene siden og lavtrykket på den andre, stiger temperaturene.

– Vi får svært varme luftmasser til oss fra kontinentet, og det blir stigende temperaturer de neste dagene, sier Albertsen.

Fredag blir den varmeste dagen, med opp mot 30 grader på Vestlandet. På Østlandet er det spådd mellom 30 og 35 grader.

– Det blir varmt også lenger nordover, opp mot 30 grader. Helt i nord kan det komme opp i 25 grader, og kanskje også bikke litt over 25 i løpet av helgen, sier meteorologen.

Kraftige byger i helgen

Helgen i Sør-Norge er ikke preget av like pent vær. På lørdag morgen og formiddag kommer det byger inn fra Sør-Sverige til Østlandet.

TORDEN I VENTE: Slik er prognosene for hvilke områder som vil få torden lørdag ettermiddag. Grafikk: StormGeo

– Det vil gi kraftige regn- og tordenbyger over hele Østlandet, og mest i indre strøk. Dette vil også gjelde indre strøk av Agder, og trolig også indre strøk av Vestlandet, sier Albertsen.

Disse bygene vil vare ut lørdagen og natt til søndag. Samtidig kommer det en front fra vest som treffer Vestlandet og beveger seg nordover, som gir regn oppover langs hele landet før den svekkes over Troms og Finnmark.

– Det er altså to systemer som gir regn, det ene er byger over Østlandet, og det andre en front på Vestlandet som beveger seg nordover. På lørdagen er det ventet opp mot 50 millimeter regn i Sør-Norge. Så når det først regner, kommer det mye.

Det varme været fortsetter

I begynnelsen av neste uke vil temperaturene gå litt ned, og det vil være mellom 20 og 25 grader på Østlandet. På Vestlandet blir det opp mot 20 grader utover uka.

– Det er egentlig den værsituasjonen vi forventer å se hele neste uke, og også den samme situasjonen som ventes langt utover august, sier Albertsen.

Selv om den kommende helgen vil preges av regn, er det altså høytrykk og varme dager som stort sett vil dominere tiden fram mot slutten av august.

– Godværet holder seg, men kanskje blir det noen dager med regn av og til, sier meteorologen.