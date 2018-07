Den 29. juni 2017 fikk Marianne Antonsen påvist godartet svulst på hjernen – kun fire dager før ga hun sitt ja til Henning Friise i deres storslagne bryllup.

Denne uken gjestet Antonsen God Sommer Norge. Der fortalte hun at hun fikk beskjed om at det var noe galt allerede noen dager før bryllupet.

– Jeg hadde besvimt og vært noen turer på sykehuset. Det ble tatt en MR. Det var noe der, sa de.

Antonsen forteller til TV 2 at undersøkelsen ble avbrutt og at hun skulle komme tilbake om noen dager.

Marianne nektet å komme tilbake på sykehuset før bryllupet var unnagjort. Men allerede dagen etter bryllupet var hun på en ny undersøkelse.

Holdt det hemmelig

Antonsen valgte å ikke fortelle sine nærmeste om mistankene til legene. Ikke engang til hennes fremtidige ektemann.

– Det man vet selv, vet man at man kan takle. Jeg visste at jeg kunne klare å legge det bort.

Hun forteller at hun var redd for at andre skulle ta det tyngre enn hun selv.

– Jeg var redd for at andre skulle takle det dårligere og kanskje synes det var tyngre enn meg. Jeg ville ikke at bryllupet skulle bli ødelagt for dem.

Den dag i dag er artisten fortsatt fornøyd med avgjørelsen.

– Vi nøt bryllupet og det føltes riktig. Så har alle vært der for meg etterpå. Når vi fikk vite hva det var sto vi samlet, og da har jeg trengt alle sammen, sier hun.

Stor risiko

Da Antonsen fikk vite om svulsten, fikk hun beskjed om at den lå vanskelig til i lillehjernen og at det medførte stor risiko. Også behandling av svulsten ville Antonsen utsette.

– Jeg spurte om hvor lang tid vi kunne utsette, det basert på de potensielle skadene, og om jeg i det hele tatt ville overleve.

Antonsen hadde et stort ønske om å kunne reise på bryllupsreise med hele familien. Hun ville også veldig gjerne på en julekonsert i gamlebyen. Det fikk hun.

I januar i år gjennomførte hun operasjonen. Tiden før og etter har vært en stor påkjenning.

– Jeg tenkte veldig mye det halve året opp mot operasjonen. Jeg var redd for å miste synet, hørselen og førligheten. Jeg sørget over det jeg kanskje kom til å miste, men så kjeftet jeg på meg selv. Jeg tenkte at jeg uansett måtte sørge for å være en perfekt og flott Marianne selv om jeg er døv eller hva det måtte være.

Det siste året har vært tøft, forteller Antonsen. I ettertid har hun lært mye.

– Jeg sier ikke at jeg er glad for at det skjedde, men når det først har gått som det har gått, så føler jeg at jeg har fått en positiv greie ut av det.

Antonsen opplyser til TV 2 at alle prøver nå er fine og at hele svulsten ser ut til å ha blitt fjernet i operasjonen. Hun sliter med hodepine og må ta det med ro i tiden fremover, men hun ser på dette som en bagatell så lenge hun har livet.