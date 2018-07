Langdistanseløperen Marius Vedvik fra Førde skal løpe 10 000 meter på Olympiastadion under EM i Berlin 7. august. Det blir uten økonomisk hjelp fra Norges Friidrettsforbund (NFIF).

– Av den troppen som blir sendt til Berlin, er over halvparten uten støtte, hevder Vedvik.

Det er foreløpig 26 utøvere som er kvalifisert til europamesterskapet i friidrett, men kun 14 av dem får ifølge NFIF økonomisk drahjelp av forbundet.

– De (NFIF, journ.anm.) har fokus på medaljekandidatene, ikke oss som er nest best, sier Vedvik.

SLETTET: Twitter-meldingen er nå fjernet.

På tirsdag tydde førdsfjordingen til Twitter, men valgte å fjerne posten etter TV 2s henvendelser onsdag.

– Jeg står for det jeg har skrevet, men ønsket ikke så mye oppmerksomhet. Det er ikke ment som kritikk av forbundet, men jeg ønsker å vise hvordan det er for oss som er nest best, sier Vedvik.

Satser på de beste

Toppidrettssjef i NFIF, Håvard Tjørhom, sier forbundet ikke har bedt 26-åringen om å fjerne meldingen.

– Jeg har snakket med Marius, og han skal få mene og si det han selv vil. Jeg har ikke bedt han slette den, forsikrer Tjørhom.

Toppidrettssjefen sier han forstår at Vedvik ønsker å vise at noen får mindre støtte.

TOPPIDRETTSSJEF: Håvard Tjørhom, toppidrettssjef i NFIF. Foto: Norsk friidrettsforbund.

– Vårt ansvar er å ta vare på de beste, sier Tjørhom.

Videre forteller han at forbundet har 14 utøvere på kontrakt som får støtte av en eller annen form.

– Men er ikke de mindre kjente utøvere mer avhengig av støtte fra dere, enn de som allerede er etablert?

– Jo, det kan du si. De kan ha nytte av å få støtte fra oss, men vi kan ikke la være å bruke penger på de aller beste, sier Tjørhom og forklarer at forbundet verken har kapasitet eller økonomi til å ta vare på alle deltakerne.

Må belage seg på klubb-hjelp

Utøverne som kategoriserer som «de aller beste», er blant andre Henrik og Filip Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Amalie Iuel. De er med i Team Coop Tokyo, som er består av de utøverne forbundet ser på som medaljekandidater i OL 2020.

Sammen med de ti andre deltakerne på teamet, er det disse som får økonomisk støtte til EM i august. De resterende 12 utøverne som skal til EM, må belage seg på hjelp fra klubbene.

– Mange finansierer fra egen lomme eller klubb, sånn tror jeg det dessverre vil være i framtiden også, sier toppidrettssjefen som avslutter med å rose klubbene.