Kaoset i Rosenborg fortsetter, etter at trønderne kvittet seg med Kåre Ingebrigtsen.

Treneren ble sparket etter kampen mot Valur forrige uke, men hevder at erstatteren fikk tilbud om jobben flere dager tidligere.

– Han ringte meg (etter sparkingen) og fortalte at han hadde fått tilbud om å trene Rosenborg mandag, altså to dager før kampen mot Valur på Lerkendal, sa Ingebrigtsen til VG tirsdag.

Det reagerer RBKs styreleder Ivar Koteng på.

– Det startet vel med at VG sa at Coolen har sagt at det var på mandag, og så har vel Kåre lyst til å ramme oss. Det er litt forståelig, sånn som han har hatt det, sier Koteng til TV 2.

– Kåre har gjort en flott jobb og gitt oss mange fine stunder. Det skal han ha pluss for. Men nå må vi gi oss og gå videre, fortsetter Koteng.

Kåre Ingebrigtsen har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag.

– Latterlig og sjokkerende

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, er lite imponert over Rosenborgs håndtering av saken.

– Måten Rosenborg har løst denne situasjonen på er direkte latterlig, sjokkerende, og helt uholdbar, sier Mathisen.

– Rosenborg har gjort mye feil de siste ukene. En person som Kåre Ingebrigtsen skal behandles med respekt. De er vanligvis ryddige og åpne, så det er overraskende og uvanlig at dette skjer i en klubb som Rosenborg, fortsetter Mathisen.

Forsnakket seg

Det var på en pressekonferanse tirsdag at Rosenborgs midlertidige trener forsnakket seg, og fortalte at han fikk tilbudt jobben to dager før møtet med Valur.

Senere hentet han seg inn igjen, og hevdet han ikke var sikker på hvilken dag det var, men at det var etter Valur-kampen.

– Han forsnakket seg. Han refererte til kamp, og tenkte at det var på en søndag. Og da ble det mye tull. Men det ble egentlig oppklart med en gang, sier Koteng.

Samtidig som det stormer rundt klubben, skal Rosenborg spille sesongens hittil viktigste kamper. Onsdag venter Celtic i Champions League-kvalifiseringen, med returoppgjør neste uke.

– Det blir spennende å se hvordan spillerne responderer nå. Det er umulig ikke å bli påvirket at dette. Men når det kommer til kamp, så vet de hva som er oppgavene deres. Det er heller ikke den nye treneren sin feil, så spillerne bærer ikke noe nag til ham, sier Mathisen.