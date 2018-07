Myndighetene frykter at dødsfallet vil fortsette å stige i Hellas som følge av skogbrannene som herjer ved hovedstaden, og brannmannskaper søker fortsatt etter ofre.

Greske myndigheter etterforsker hva som er årsaken til brannene.



En teori er at de er påsatt av kriminelle, som har hatt til hensikt å plyndre forlatte hus, melder AFP.

Det er ikke uvanlig at branner bryter ut i Hallas om sommeren, men myndighetene tror brannene kan være påsatt, er at flere av dem startet parallelt.

– 15 branner startet samtidig på tre forskjellige steder rundt Aten, opplyser talsmann for Hellas' regjering, Dimitris Tzanakopoulos, ifølge AFP.

Blant de dødeligste i verden

Et stort antall brannfolk jobber fortsatt med etterslukking i områdene nordøst for Aten. Andre jobber med å bekjempe en annen skogbrann vest for byen.

Selv om dødstallet fortsatt kan stige, er det allerede klart at skogbrannene er blant de dødeligste i verden på flere tiår.

De eneste skogbrannene som kan ha krevd flere menneskeliv i Europa siden årtusenskiftet, rammet Hellas i 2007. Da omkom 84 personer.

47 skogbranner

Mens greske medier diskuterer hvem som skal holdes ansvarlig for brannkatastrofen, sier Tsipras at slike spørsmål må besvares etter at redningsinnsatsen er fullført.

Frankrike, Tyskland, Kroatia, Italia og Spania er blant dem som har kommet Hellas til unnsetning og har sendt brannfly og mannskaper for å bistå med slukkingen.

De siste dagene har det brutt ut 47 skog- og buskbranner i Hellas, men de fleste av dem er blitt slukket raskt, opplyser brannvesenet.

Det er meldt kraftig regnvær i det sørlige Hellas onsdag, og håpet er at det kan hjelpe brannmannskapene.

(NTB/TV 2)