Den siste tiden har vært mye snakk om Tesla og leveringstid, særlig knyttet til Model 3 som har fått en kjempemottakelse.

Så langt skal over 400.000 kunder ha reservert bilen, verden over. De internasjonale leveringene av Model 3 starter tidlig i 2019. Ettersom Norge er et prioritert marked for Tesla, er det nærliggende å tro at vi er blant de første landene som får «folke-Teslaen» , altså til neste år. Men å dette bekrefter offisielt er ikke så enkelt.

Midt oppe i alt fokuset på Model 3, er det nesten lett å glemme at Tesla fremdeles gjør det svært godt med sine eksisterende modeller i Norge.

Høy interesse

Så langt i år er Tesla landets syvende mest solgte bilmerke, med drøyt 4.000 biler. Faktisk er det SUV-en Model X som selger best akkurat nå.

Så langt i år har Tesla solgt og levert rett i underkant av 2.000 Model S.

– Vi opplever fremdeles at det er en høy interesse for våre biler i Norge. Mange familier ønsker seg elbil med god plass, rekkevidde og fullintegrerte lademuligheter, forteller Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland.

Noe av årsaken til at Tesla fremdeles leverer sterke salgstall her hjemme, er trolig at leveringstiden har gått kraftig ned. Vi skal ikke veldig langt tilbake før det var en tålmodighetsprøve å skulle kjøpe seg en helt ny Tesla. Slik er det ikke lenger.

To uker

Bestiller du en ny Model S eller X i dag, kan du få den i løpet av et par uker. Da snakker vi forhåndskonfigurerte biler, som typisk er utstillings- eller demobiler.

Model 3 kommer til Norge neste år.

Vil du ha mer "skreddersøm" på variant og utstyrsgrad, vil bilen være klar innen 3-4 måneder.

Volumet øker

De ferdigspekkede bilene varierer alt fra en fullutstyrt Model S P100D – til innstegsmodellen X 75D.

– Dette er noe vi har gjort lenge, men volumet har selvfølgelig økt i takt med veksten vår i Norge. Vi har heller ikke markedsført de forhåndskonfigurerte bilene særlig hardt, rett og slett fordi utvalget vil variere, understreker Sandvold Roland.

På Tesla sine hjemmesider vil man under fanen «bruktbil», få en oversikt over noen av de aktuelle bilene, som i beste fall kan leveres på bare to uker.

Denne uken har det for øvrig blitt kjent at Tesla i Norge leverte svært gode regnskapstall i 2017. Salget av biler økte kraftig i fjor. Tesla Motors Norway AS hadde samlede inntekter på 6.819 millioner kroner, opp fra 2.858 millioner kroner året før.

Dette er noen av bilene Tesla lover to ukers leveringstid på akkurat nå.

