Real Madrid vurderer å legge inn et bud på Frankrike- og Tottenham-målvakt Hugo Lloris, melder The Sun. 31-åringen har fire år igjen av kontrakten sin med Tottenham, og Real Madrid skal være klare over at de må bla opp for å sikre seg Frankrike-kapteinen.

Nære kilder hevder at Lloris er åpen for å flytte til Spania, og skal ha snakket med venner om livet i Madrid og å spille i La Liga.

Selv om Tottenham skulle bli enige med Real Madrid om å selge, er det forventet at de må betale en høy pris for å sikre seg franskmannen.

Manchester United og Chelsea skal begge være interesserte i å signere Bayern München- og Spania-spilleren Thiago Alcantara. 27-åringen skal ifølge ESPN være tilgjengelig for 670 millioner kroner.

Manchester United vurderer også alternativer til Chelseas brasilianske ving Willian, og skal ha peilet seg inn på kroatiske Ante Rebic i Eintracht Frankfurt.

Svennis skal være klar for Iraks landslag. Foto: Johannes Eisele

Tidligere England-sjef Sven-Göran Eriksson skal være i samtaler for å bli ny sjef for Iraks landslag. Den 70 år gamle svensken ventes å signere en avtale med irakerne i neste uke, skriver Sky Sports.

Den russiske milliardæren Alisher Usmanov ønsker å selge sin eierandel på 30% i Arsenal, ifølge The Financial Times. Han skal ha akseptert at majoritetsinnehaver Stan Kroenke aldri vil selge han full kontroll. Kroenke har en eierandel på 67% i Arsenal.

Barcelona signerte midtbanespiller Malcom fra Bourdeux etter at Chelsea avslo klubbens bud på rundt 475 millioner kroner for Willian.

Både Tottenham og Chelsea er interesserte i franske Anthony Martial, melder the Sun. 22-åringen skal ha uttrykt at han ønsker å forlate Manchester United, men å bli i Premier League.

Chelsea kan gå glipp av Juventus-spilleren Gonzalo Higuain. Serie A-rivalen AC Milan skal ha meldt seg på i kampen om den 30 år gamle argentineren for 615 millioner kroner, skriver Evening Standard.

Målvakt Robert Green vurderte å legge hanskene på hylla, men etter at Chelsea har gitt uttrykk for at de ønsker hente veteranen må han revurdere. 38-åringen skal være nær å signere en kontrakt med klubben og går gratis til Stamford Bridge, melder The Sun.

Manchester Citys manager Pep Guardiola skal ha sagt at han ikke ønsker å signere Juventus’ 28 år gamle bosniske midtbanespiller Miralem Pjanic, skriver RMC Sport.

Fulham har ifølge West London Sport inngått en avtale om å signere den 27 år gamle Tyskland-vingen Andre Scurrle fra Borussia Dortmund.

Liverpool ønsker å holde på Daniel Sturridge denne sesongen, og er forberedte på å miste 28-åringen gratis ved neste sommers overgangsvindu, melder Liverpool Echo.

Everton og West Ham skal begge være interesserte i å signere Martin Hinteregger fra Augsburg. 25-åringen skal ha en prislapp på 140 millioner kroner, skriver The Sun.