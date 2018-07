Noen biler er drømmebiler fra første stund. De koster også gjerne såpass mye at bare et mindretall har mulighet til å kjøpe dem. Resten må nøye seg med drømmen.

Men så skjer det heldigvis noe med bilene etter hvert som årene går. Plutselig er prisene på et nivå som gjør at veldig mange har mulighet til å realisere den gamle drømmen.

Da blir spørsmålet: Bør du gjøre det eller ikke? Denne sommeren tar vi i Broom for oss et lite knippe gamle drømmebiler som har fått noen år på baken – og gir deg våre tips og råd. Nå har turen kommet til Mercedes ML.

Derfor var dette drømmebil:

Med denne modellen var Mercedes tidlig ute. ML, senere M-Klasse, var kanskje den aller første SUV-en som var mer beregnet på komfortabel asfaltkjøring, enn på terrengkjøring og forsering av gjørmehøl og steinrøyser. For på ML finner vi personbilaktig hjuloppheng foran og en avansert bakaksel, alt for komfortens skyld. Den har så klart firehjulsdrift og takler både snø og rufsete underlag med glans.

Jo da, Mercedes ML var romslig, men hele laget fikk allikevel ikke plass ...

Det passet perfekt for å surfe på SUV-bølgen som så smått var i anmarsj. Timingen kunne knapt vært bedre. I løpet av de neste årene kom jo både SUV-er og crossovere i hopetall... Det var det alle skulle ha.

Dessuten var bilen luksuriøs innvendig. I alle fall om man ikke var kjip med å krysse av på tilbehørslista. Skinnseter, automatgir, airbager, treverk, sportsseter, store hjul – ja, det var vel i grunnen bare pengeboka som satte en stopper for hvor det hele skulle ende.

Suksessen uteble da heller ikke. Heller ikke her på berget, selv om bilen var bygget i USA for nettopp det amerikanske markedet. ML traff bredere enn som så.

Dessuten oppgraderte Mercedes ML-en kontinuerlig, med nye, flere og sterkere motorer, ulike facelifter, mer tilgjengelig utstyr og til og med hårete AMG-utgaver dukket etter hvert opp.

ML 55 AMG var i sin tid verdens raskeste SUV. 0-100 km/t på bare 6,9 sekunder sto det stor respekt av for 18 år siden. Klart det blir drømme-faktor av slikt!

Eier du en slik bil? Fortell oss om det her:

Den ser kanskje anonym ut, men Mercedes AMG 55 ML var verdens raskeste SUV da den kom i 2000

Dette må du betale nå:

Tro det eller ei, men du kan bli Mercedes ML-eier for 15.000 kroner! Det finnes faktisk flere biler på markedet til denne prisen. Her snakker vi selvfølgelig om eldre utgaver, med høy kilometerstand som selges som reparasjonsobjekter. Men for den fingernemme som ikke må ha helt strøken bil, eller det aller nyeste på markedet, kan en eldre ML by på rimelig Mercedes-SUV.

Skal man ha en EU-godkjent, grei bil så bør man imidlertid se på biler som koster fra 50.000 kroner og oppover. Også her er utvalget stort. Variasjonene i hva men faktisk får av ML for de pengene er også store. Både når det gjelder motorisering, utstyr, kilometerstand og teknisk tilstand. Her gjelder det å sette seg litt inn i de ulike modellene, forskjellene og å se på flere biler før man bestemmer seg.

Topputgaven ML 55 AMG, den som en gang var verdens rasksete SUV, får man for rundt 150.000 kroner. Den er kanskje ikke så dum som investeringsobjekt?​

Mercedes ML første generasjon til salgs på autoDB:

Mercedes ML første generasjon til salgs på finn.no

...men før du kjøper:

Mercedes ML var ment å utspille en like stor rolle i byen som i skogen.

Det sier seg selv at biler som er opp mot 20 år gamle bør sjekkes grundig før kjøp. Ting som bremser, dekk, forstilling, hjuloppheng og rust er helt obligatoriske.

Rust kommer gjerne på dører og bakluke, men også i hjulbuer og overgangen mellom støtfangere og skjermer. Men de kan ruste overalt. Også rammen bør sjekkes for rust, så bilen bør absolutt opp på en løftebukk.

Da bør man samtidig sjekke motor/gir for oljelekkasjer, opphenget på mellomakselen og servostyringen for lekkasjer, samt styringen for slitasje. Også frontdifferensialen har det vært litt kluss med.

De to første årene 1998/99, fantes den bare med bensinmotorer, 230 og 320. Disse er stort sett greie.

270 CDI diesel kom sent i 1999 og her har det vært noe trøbbel med både turbo og dyser underveis. Men mange av disse bilen har nå gått langt og uansett motorisering så bør de sjekkes grundig. Mange biler er også påkostet og oppgradert betydelig underveis.

Selv da de var nye, var det en del irriterende elektronikkfeil på ML. Det blir sjelden bedre etter 15 år og 250.000 kilometer. Sjekk derfor at alle elektriske funksjoner fungerer som de skal.

Dette mener de som faktisk eier en Mercedes ML (1997 - 2005) om bilen sin:

Mercedes ML byr på et mer ryddig og greit interiør, enn direkte spennende og lekent.

Benny mener:

Selv om en ML 230 med manuelt gir, stoffinteriør, 15-tommers hjul og svarte plastfangere er alt annet enn sexy, mener jeg helt klart at dette kan være mye SUV for pengene.

Komforten er god, plassen er helt grei, framkommeligheten god og leter man opp ett litt velutstyrt eksemplar, trekker også dette fort opp helhetsinntrykket. Kjøreegenskapene mangler derimot noe presisjon i både styring og fjæring i forhold til for eksempel BMW X5 / X3.

ML kan også trekke en real tilhenger. En annen styrke som bidro til suksessen er alle de ulike motoralternativene den finnes med. Alt fra nevnte 230 med 150 ikke altfor spreke bensin-hester. 270 diesel er den som er vanligst i Norge. Ellers er V6 bensin på henholdsvis 3,2 liter, 218 hk og 3,7 liter på 235 hk, gode alternativer som kler bilen godt.

En litt uvanlig motor i Norge er 4-liters V8-eren på 250 seige diesel-hester. Så utvalget er stort. Kvaliteten de par første årene var ikke helt på godt, gammelt Mercedes-nivå. Fabrikken i USA brukte litt tid på å få orden på den.

De første bilene med sorte fangere, liten motor, små hjul og generelt lite utstyr er ikke veldig spennende, men teknisk tilstand og historikk bør allikevel være viktigere enn å seg blind på mye "bling-utstyr" om man går med tanker om å kjøpe ML.

Jeg personlig ville nok valgt en bil etter faceliften i 2001. For 2002-modellene ble både interiør og eksteriør oppgradert og den litt tunge, gode Mercedes-følelsen kjennes igjen. Dessuten har man flere motorer å velge blant, blant annet kom ML 350 V6 bensin det året.

Som alltid er en bil med god eierhistorikk, servicehistorikk og en fersk EU-kontroll betryggende. Det finnes faktisk fine én-eiers biler ute i markedet.

Ikke glem at dette er Mercedes, både delepriser på originaldeler og timeprisen på merkeverksted speiler dette. Ofte er det smart å legge litt ekstra penger i å få tak i en hel, pen bil i god teknisk stand, enn å kjøpe et objekt, om man ikke skrur og fikser en del selv.​​​

Slik var det å kjøre Mercedes-SUV – for 40 år siden

Mercedes ML var definitivt en staselig SUV da den kom for 20 år siden. Her en ML 500.

Visste du at ...

– ML egentlig skulle erstatte den aldrende G-Klasse, som nå hadde blitt 18 år. G-klasse kom i ny utgave først i år, etter nesten 40 års produksjon.

– Mercedes brukte 600 millioner kroner (!) på å forbedre fabrikken og produksjonskvaliteten før andre generasjon ML ble lansert i 2005.

– Utviklingen av ML startet allerede i 1991, i samarbeid med Mitsubishi og at den egentlig skulle bygge på plattformen til Pajero, men samarbeidet skar seg og Mercedes måtte begynne helt på nytt med ML.

– Rundt 70 prosent av bilene har dieselmotor og over 80 prosent har automatgir av de som er solgt i Norge?

Her er flere gamle drømmebiler til lavpris:

Så billig kan du få snobbe-Volvoen nå

Denne spiser naboens SUV til frokost

​Video: Her kjører vi helt nye Mercedes G-Klasse

​