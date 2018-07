Q3 var Audis tredje SUV da den kom på markedet tilbake i 2011. Da var den relativt tidlig ute blant de mer kompakte crossoverne, siden har det rullet inn en rekke nye konkurrenter.

Derfor er det nok på høy tid med en andre generasjon av Q3. Den er akkurat offisiell – og her snakker vi helt ny bil fra innerst til ytterst.

– SUV-segment står veldig sterkt i vårt marked, og dette er en praktisk familie-SUV som dekker de aller fleste behovene. Forrige utgave av Q3 ble en kjempesuksess i Norge. Dette er et historisk lanseringsår for Audi, og nye Q3 er en bil vi virkelig har gledet oss til å vise frem, sier Elin Sinervo, direktør for Audi Norge.

Skyves 15 centimeter

Der første generasjon nok ble ansett som litt for liten av mange familier, har nykommeren vokst en god del. Nå er den 4,48 meter lang. Akselavstanden har økt 7,7 centimeter, det er bra for den innvendige plassen.

Her er også bakseter som er justerbare i lengderetningen smart. Disse kan skyves inntil 15 centimeter. Dermed kan man velge hvor man trenger plassen mest, i baksetet eller bagasjerommet. Denne løsningen gjør at bagasjerommet varierer mellom 530 og 1,525 liter. Da snakker vi familiebil-plass.

Designet er umiskjennelig Audi, det merkes at Q3 har vokst seg større.

Sint og sporty

Som alle de andre nye Audi-modellene, får også Q3 en digital oppgradering i form av de nye heldigitale displayene, utvidede infotainment-løsninger og innovative assistentsystemer – samt at ny og forbedret demping skal underbygge og styrke komfortfølelsen.

Ny grill og store luftinntak spiller på både lys og skygge. De smale frontlyktene understreker det sinte uttrykket, og Audi lar deg velge mellom tre ulike utgaver, med blant annet Matrix LED-teknologi som tilvalg.

Konturene har hentet inspirasjon fra Audis quattro-DNA, og gjør at SUVen fremstår som enda bredere, samtidig som fargekontrasten på hjulbuene skal fremheve offroad-uttrykket.

Aggressiv front, her drar Audi på mer enn tidligere.

Mye utstyr

Interiøret spiller videre på linjene og designspråket til eksteriøret, og det er tydelig at Q3 følger i fotsporene til de største Audi-modellene. Alle skjermer, knapper og kontroller er ergonomisk plassert, og setene skal sørge for en sportslig sittestilling.

Infotainment-systemet tilbyr de samme tekniske løsningene som i biler fra høyere segmenter. Dataoverføringsmodulen støtter LTE Advanced-standarden med integrert WiFi-hotspot for passasjerenes mobiltelefoner, nettbrett og laptoper. Navigasjonssystemet kjenner igjen førerens preferanser fra tidligere turer, og kommer med forslag til alternative ruter basert på disse.

Q3 tilbyr også Audis intelligente SI-systemer (Swarm Intellegence) som kan forespeile sannsynligheten for ledige parkeringsplasser langs veien og informere om fartsgrenser. Andre mulige løsninger inkluderer Google Earth, Hybrid-radio og stemmekontroll som har tilgang til informasjon som er lagret i bilen, samt detaljert kunnskap som er lagret i skyen.

Stikkord for dashbordet er D I G I T A L T. Her kjenner vi igjen mye fra Audis større modeller.

Parkerer selv

En rekke hardware-modulerer supplementerer infotainmentporteføljen, blant annet Audi phonebox. Den sammenkobler førerens smarttelefon til bilens antenne og lader telefonen trådløst. Audi smartphone interface linker sjåførens iOS-telefon og gir deg Apple CarPlay på MMI-displayet. Bang & Olufsen Premium Sound System med virtuell lyd, tilbyr tredimensjonal lyd og totalt 15 høyttalere.

Den adaptive cruisekontrollen inkorporerer funksjonene til den adaptive hastighetsassistenten, køassistenten, og den aktive filassistenten, slik at sjåføren får assistanse i alle retninger. Med parkeringsassistent styrer bilen seg selv inn og ut av parkeringsplasser automatisk. Alt sjåføren må gjøre er å justere gass og brems, samt skifte gir.

Bakfra er den mer anonym, i alle fall før verstingutgavene kommer.

Ladbare?

Dersom bilen stå parkert langs veien, aktiveres krysstrafikkassistenten. Radarsensorene som brukes til å kontrollere området bak bilen, gir også informasjon til filskifteassistenten som leveres som standard.

Nye Q3 kommer i starten med fire ulike motoralternativer. Tre bensin-motorer og én diesel-motor, kombinert med enten forhjulstrekk eller quattro-firehjulstrekk. Motoralternativene strekker seg fra 150 hestekrefter til 230 hestekrefter, og alle motorene er firesylindret med direkte innsprøytning og turbo.

Så langt sier ikke Audi noe om hverken ladbare eller elektriske utgaver. For det norske markedet er det naturligvis svært interessant.

Slik så Q3 ut på skissestadiet. Tøffere enn den ble til slutt, eller?

Brukt fra rundt 150.000 kroner

PS: I bruktmarkedet får du nå første generasjon Q3 fra i overkant av 150.000 kroner. Da snakker vi gjerne 2012-modeller med høy kilometer og "bare" forhjulstrekk.

For firehjulstrekkere må du opp i over 200.000 kroner. Q3 solgte bra, særlig av de første årgangene. Her er det derfor godt med biler å velge mellom i bruktmarkedet. Kompakt SUV med dieselmotor er nok ikke det som oppfattes som aller mest kurant akkurat nå, derfor bør det være gode muligheter til å gjøre bra kjøp her.

Baksete som er skyvbart i lengderetningen bidrar til at Q3 kan få virkelig stort bagasjerom, når du trenger det. Dermed vil den også kunne fungere som familiebil for mange.

