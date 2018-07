Internett går av skaftet etter at Marit delte sitt geniale isbit-triks

De aller fleste av oss har noen isbitposer liggende i kjøkkenskuffen. Derimot tar man seg sjeldent bryet med å fylle opp disse med vann, legge de i fryseren for så å slite med å få de ut igjen.

På mandag tok Marit Dahl Sivertsen fra Porsanger i Finnmark seg nettopp dette bryet. Hun ville ha noen kalde kjøleelementer i sommervarmen. Men for første gang snudde Sivertsen emballasjen til isbitposene. Da fikk hun seg en overraskelse.

– Det var egentlig helt tilfeldig at jeg snudde baksiden. Ingen leser egentlig bruksanvisning på hvordan man lager isbiter.

I 40 år har hun, som de fleste andre, trælet med å presse ut en og en isbit som fyker avgårde i en tilfeldig retning. Bruksanvisningen avslørte en mye enklere løsning, forteller Sivertsen.

– Jeg fikk meg en «aha»-opplevelse. Det var så genialt og jeg kan ikke fatte og begripe at jeg har knota med dette i så mange år.

Se videoen øverst i saken!

1,2 millioner visninger

Sivertsen bestemte seg for å dokumentere sin aller første «korrekte åpning» av en isbitpose. Hun valgte å dele åpenbaringen på Facebook.

GODT SYNLIG: Bruksanvisningen til isbitposene fra Coop er godt synlig på pakkens bakside. Foto: Coop Norge

– Jeg ville spre det glade budskap videre. Dette er allmennkunnskap folk bør få vite om.

Og det er tydelig at det er et informasjonshull hos forbrukerne når det kommer til åpning av isbitposer. På under to døgn har videoen fått godt over 1,2 millioner visninger, og flere titalls tusen delinger på Facebook.

– Det er helt sykt at så mange har sett videoen. Det kan tyde på at det er svært mange som ikke har visst om dette trikset, sier Sivertsen.

Coop var også uvitne

Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Lise Mette Kjellberg, forteller til TV 2 at videoen har blitt ukens store snakkis på hovedkontoret.

– Veldig mange av oss var heller ikke klar over at det var slik de fungerte. De som er innkjøpsansvarlig var selvsagt klar over det, men ikke resten, forteller Kjellberg.

DOBLET SALGET: Kommunikasjonssjef i Coop Norge, Lise MEtte Kjellberg, forteller til TV 2 at salget av isbitposer har doblet seg etter Facebookvideoen. Foto: Coop Norge

Hun syns det er morsomt at videoen engasjerer.

– Vi har lest litt i kommentarfeltet på videoen. Enkelte skriver at dette har de visst om hele livet, mens de aller fleste kaller dette for rått og revolusjonerende. Det er tydelig at flesteparten ikke har visst om dette her.

Hun forteller at Coop ikke tidligere har fått noen henvendelser om at det er vanskelig å åpne posene.

– Jeg tror at ingen har klaget siden de fleste har tenkt at det bare er sånn. Jeg tror det er derfor at så mange har reagert også. Det har nå kommet en løsning som faktisk har vært der hele tiden!