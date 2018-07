Fant slange under trappa i rekkehus i Oslo

SKREMMENDE: Kornsnok, eller rød rottesnok, blir opp mot 180 centimeter lang. Slangen på bildet er ikke den samme som ble funnet i Oslo. Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons

Politiet etterlyser eieren av en Pantherophis guttatus, etter at en beboer i et rekkehus på Åsbråtan sør i Oslo fant en slik slange under trappa si onsdag.