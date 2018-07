Kanalen opplyser at de har fått opptaket fra Cohens advokat Lanny Davis, og sendte det på programmet «Cuomo Prime Time».

På opptaket skal man høre Trump og Cohen blant annet snakke om hvordan de kunne kjøpe rettighetene til Playboy-modellen Karen McDougals historie om en påstått affære kort tid etter at Trumps kone Melania hadde født sønnen Barron.

Opptaket skal ha blitt gjort i september 2016.

Advokat innrømte betaling

Trumps advokat Rudy Giuliani har tidligere erkjent at kjøpet blir diskutert på opptakene, men har understreket at presidenten aldri betalte for noe.

Cohens advokat mener Giuliani lyver om at Trump aldri har gjort noen utbetaling.

– Hva frykter de? Hvorfor representerer jeg han? De frykter sannheten om Donald Trump. En dag vil han fortelle sannheten om Donald Trump, sier Davis til CNN.

Det er fra før kjent at McDougal fikk 150.000 kroner av moderselskapet til magasinet National Enquirer, American Media, for eneretten til å omtale hennes historie. Saken ble dog aldri publisert.

Cohen har tidligere innrømmet å ha betalt 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle holde tett om sitt påståtte seksuelle forhold til Trump.

Skurrete opptak skaper forvirring

I opptaket forteller Cohen Trump om hans planer om opprette et selskap for å finansiere kjøp av rettighetene til Playboy-modellens historie, som altså tilhørte American Media. Lyden på opptaket er noe skurrete, og det har oppstått uenighet rundt hva som er betydningen og sammenhengen når Trump bruker ordet «cash».

– Jeg trenger å opprette et selskap for å overføre all informasjonen med tanke på vår venn David, sier Cohen, som kan virke å være en referanse til sjefen for American Media, David Pecker.

Når finansiering igjen kommer opp lenger ute i samtalen, blir Cohen avbrutt av Trump som spør «hvilken finansiering?».

Cohen sier «vi må betale», og man kan høre Trump si noe lignende «betale med cash?». Presidentens advokat, Giuliani, hevder ordet «don't» er blitt uhørlig på opptaket. Trump sa egentlig «ikke betal med kontanter», ifølge Giuliani.

– Det er ingen indikasjon på dette opptaket om at det har skjedd noe kriminelt, sa Giuliani til Fox News tirsdag kveld.

(©NTB / TV 2)