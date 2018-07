I målområdet kom det et gisp fra publikum da Philippe Gilbert forsvant over en murkant i utforkjøringen ned fra Col de Portet-d'Aspet. En hel sykkelverden holdt pusten i de påfølgende minuttene. Heldigvis kom Gilbert seg opp fra den rundt fire meter dype grøften.

Quick-Step Floors-rytteren syklet de resterende 55 kilometerne til mål med brudd i venstre kneskjell. I tillegg var han stygt forslått. Like etter målgang ble han sendt til røntgen-undersøkelse.

Da Gilbert kom ut kunne han bekrefte at etappen til Bagnères-de-Luchon ble hans siste i årets Tour.

– Jeg slet med å fullføre etappen for jeg har det veldig vondt. Skaden på kneet mitt er ganske alvorlig, jeg fikk et svært hull i det og det er ganske dypt, sa Gilbert til TV 2 etter målgang.

Quick-Step Floors danske sportsdirektør Brian Holm var blant de første som kom til ulykkesstedet.

– Tanken var å angripe tidlig. Philippe fikk frie tøyler til å kjøre. Han veltet, og plutselig var han vekk. Det var et stykke ned. Det var som et svømmebasseng uten vann i. Jeg så de steinene han kom opp fra, satan. Han kom seg opp på sykkelen igjen og bannet og svor. Han hadde et stort hull i kneet. Etter omstendighetene gikk det heldigvis bra, sier Holm.

Han fryktet det verste da han kikket over kanten.

– Vi kan tape og vinne sykkelløp, men det man ikke ønsker å se er at ryttere blir skadet. Det er det man frykter. Man vet ikke hva som ligger der nede når man kikker. Da krysser man fingrer og ber en stille bønn. Men Gilbert er en hard negl. Da jeg så hodet hans dukke opp over kanten, hehe... Sykkelryttere er sykkelryttere. De er galninger, sier Holm.

Gilbert forsvant over murkanten i den samme utforkjøringen Fabio Casartelli måtte bøte med livet i 1995.

– Man må la være å tenke på det. Hvis man tenker på det bør man ikke være med. Det er også derfor jeg gir meg. De stygge veltene husker man for alltid. Men bank i bordet, det er sjelden slike fryktelige velt skjer, sier Holm.

Han tror ikke det er mange andre idrettsutøvere som ville syklet videre med brudd i kneskjellet.

– En fotballspiller ville nok blitt liggende og tjent 100 millioner kroner. Da kan du se hvor dumme vi er i sykkelsporten. Vi kjører videre. Det er ikke fotballspillere det er noe i veien med. Det er vi som dessverre ikke er riktig kloke, sier Holm.

Da Gilbert kom seg på sykkelen igjen ga belgieren tommel opp til kamera, for å signalisere at det gikk bra.

– Han har to gutter hjemme som følger veldig med, og det er klart at når de sitter å følger med på pappa, så hopper de i stua av å se en sånn tommel opp, sa TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd etter den skremmende episoden.