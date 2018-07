Da Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun måtte ta deres hatter og gå, var det ikke mange som så for seg at det skulle få oppmerksomhet i andre land enn Norge.

Rosenborgs Champions League-kamp mot Celtic gjør det naturligvis lettere for skotske medier å plukke opp hendelsen, men Neil Cameron, journalist i The Herald Scotland, mener denne saken er såpass bisarr at den hadde fortjent en plass i deres aviser uansett.

– Det er helt galskap det som har skjedd i Trondheim. At en manager får sparken etter han har tatt dem videre i mesterligaen er ikke sensasjonelt, men måten det ble mottatt på av både spillere og fans er veldig uvanlig. I hvert fall i Skottland, sier han til TV 2.

– Det vitner om en avgjørelse som er tatt ene og alene av styret, og at det kom som et sjokk på de involverte rundt, påpeker han.

– Kunne aldri skjedd i Celtic

Videre mener han noe slikt aldri kunne skjedd i Celtic, og begrunner det med et profesjonelt styre som kommuniserer godt med både trenere, spillere og supportere.

– Det er mye åpenhet i Celtic, og hvis en trener skulle fått sparken her, ville han fått en advarsel i forveien med krav om forbedring. Han ville blitt gitt en sjanse. Slik som det ser ut i denne saken, har hverken treneren, spillerne eller supporterne vært klare over noe som helst før Ingebrigtsen plutselig ble bedt om å pakke sakene sine, reflekterer han.

– Timingen er også veldig merkelig. At styret sparker ham uten en merittert erstatter på plass, og mer eller mindre får spillerne mot seg før deres største kamp i sesongen, er ikke akkurat optimalt, understreker han.

– Det skjer utrolig mye rart i skotsk fotball, men takk, Norge, for at dere gir oss litt konkurranse, tilføyer en lattermild Cameron.

– Supporterne er viktigst

Også Celtic-supportere i Skottland reagerer. De er, uten unntak, enige med Cameron i at dette aldri ville funnet sted i deres klubb.

Foran ærverdige Celtic Park står Matt McGlone, redaktøren i et av Celtics supporterblader, Alternative View. Han støtter imidlertid på mange måter Rosenborgs styre i deres avgjørelse.

– Vi vet ikke hva som foregår bak lukkede dører. Det er lett for oss utenfor å bli overrasket over slike hendelser, men som Norges største fotballklubb regner jeg med at de vet hva de driver med, og at dette er noe de har tenkt lenge over, sier han til TV 2.

– Men måten det ble gjort på er kanskje ikke den beste, legger han til.

På spørsmål om hvordan en slik situasjon ville blitt mottatt i Glasgow, er talen soleklar:

– Det ville ikke skjedd her. Jeg forstår spørsmålet ditt, men det blir veldig hypotetisk, for det hadde ikke skjedd. I Celtic vet de at supporterne er de viktigste de har, og de vil for alt det er verdt, ikke få dem imot seg, sier han.

– Må få jobben tilbake

Utenfor en sliten grønn pub med både skotske og irske flagg vaiende i vinden, sitter det en livslang Celtic-supporter som også har fått med seg det som har skjedd i Trøndelag.

– Det er bare rart, sier han, mens han rister på hodet og tar et godt trekk av e-sigaretten sin.

– Hvis noe slikt hadde skjedd her, ville det blitt opptøyer. Supporterne hadde gått av skaftet utenfor stadion og protestert med alle midler, forteller han.

Vi viser han videoen fra Lerkendal, hvor Ingebrigtsen og Hoftun blir hyllet av fansen, mens de selv danset på scenen, da han utbryter:

– Det der er jo helt briljant. Han er faktisk en god danser. Han må vel få jobben sin tilbake etter det der, sier en lattermild supporter.