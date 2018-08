​Mercedes C-Klasse har gjennom en årrekke vært et av merkets viktigste modeller – og en bestselger.

Tilbake i 2014 fikk den populære familiebilen en skikkelig oppgradering, da den kom i en helt ny generasjon. I tillegg til mye ny teknologi, fikk C-Klasse også et viktig og avgjørende designløft.

Nå har storselgeren akkurat blitt oppdatert i form av en facelift-versjon. Vi er blant de første som har prøvekjørt bilen, blant annet med en splitter ny motor, på norske veier.

Hva er nytt?

Ved første øyekast er det ikke like enkelt å se at bilen har fått en oppdatering. Men faktisk er så mye som 6.500 komponenter nye og/eller forbedret sammenlignet med pre-faceliften.

Designet sitter veldig bra på siste generasjon C-Klasse.

På utsiden har bilen fått ny grill, frontfanger og lykter for å nevne noe. Vår testbil har full AMG-pakke, som tilsvarer omtrent stylingen på den utgående AMG C43. Tøft.

For uten små endringer eksteriørt, har bilen fått en helt ny EQ Boost-motor, heldigitale instrumenter og assistansesystemer fra S-Klasse.

Første smakebit på en stor bilnyhet

Hva er styrker og svakheter her?

Det er ingen tvil om at Mercedes kan dette med komfort. C-Klasse er utvilsomt blant de beste i klassen på dette området. Samtidig oppleves bilen sportslig nok når du klikker deg over på sport i kjøreprogrammet dynamic select.

C-Klassens største styrker er kombinasjonen av godfølelsen bak rattet, design og teknologi. Bilen støtter blant annet autonom kjøring, noe som funker bra så lenge veien er godt oppmerket.

I tillegg til nye motorer er de største forandringene på innsiden. Her finner vi blant annet nytt ratt, heldigitale instrumenter og en større infotainment-skjerm.

På innsiden har Mercedes installert en ny og større infotainmentskjerm, i tillegg til de digitale instrumentene, som minner veldig om Audi sin «Virtual cockpit.» Også dette fungerer meget bra. Betjeningen er logisk og de viktigste funksjonene er alltid lett tilgjengelig via store fysiske knapper.

Mercedes er kjent for å bygge drivstoffgjerrige og effektive motorer. Derfor overrasker det oss at den nye 1,5 literen, med EQ Boost, ikke leverer helt til forventingene. Her er det for øvrig viktig å påpeke at testbilen vår er splitter ny, og at motoren trenger noen kilometer på å «sette seg» i følge produsenten.

Likevel syns vi at forbruket på 0,88 l/mil, over en helt normal kjøretur på 11 mil er for høyt. Det er faktisk dobbelt så mye som artikkelforfatterens 15 år gamle dieselbil.

For bare ett år siden kunne dette sett ut som en fullverdig AMG-modell.

Hensikten med EQ Boost, eller mildhybrid-systemet bilen er utstyrt med, er nettopp å redusere forbruket ved hjelp av en liten elmotor koblet direkte på svinghjulet. Mercedes oppgir selv et blandet forbruk på 0,67-0,71 l/mil. Det vil nok være realistisk etter noen flere kjørte kilometer, og når motoren får satt seg ordentlig.

1,5 literen leverer forresten 184 hk og 280 Nm dreiemoment. Når den lille elmotoren slår inn, byr den på 16 hk og 160 Nm ekstra.

Test Mercedes CLS: Dette er akkurat som en millionbil skal være

Hva koster den?

Bilen vi kjører er en C200 4Matic. Den starter på 567.900 kroner. Samme bil uten firehjulsdrift koster fra 522.900 – så her er det en del penger å spare, dersom trekk på bakhjulene er tilstrekkelig.

Interiøret er påkostet i C-Klasse, men faktisk er infotainmentsystemet i nye A-Klasse bedre.

Med utstyr som Dynamic Body Control (justerbart understell), kjøreassistentpakke og Burmesteranlegg ender testbilen på ganske friske 799.296 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Som i de fleste andre klasser har konkurransen også tilspisset seg i dette segmentet den siste tiden. Audi A4 har for eksempel nylig fått en facelift selv, i tillegg til at BMW 3-serie og nye Volvo V60 er nærliggende konkurrenter.

Nå blir bestselgeren til Mercedes ny

Vil naboen bli imponert?

C-Klasse har aldri sett tøffere og mer elegant ut enn den gjør akkurat nå. Klinker du til med Brilliant blue metalliclakk, 19 toms felger og AMG-pakke vet vi det er mange som tror du kjører en ekte AMG. Det fikk vi bekreftet i testperioden.

Men så fort du starter motoren skjønner de fleste at det i stedet er snakk om en tøff og kanskje hakket mer fornuftig familiebil.

I solnedgang blir metallicfargen veldig dyp. Vi har sansen for fargen i kombinasjon med Mercedes sin nattpakke, som innebærer sorte lister rundt viduene, tonede ruter og sorte speilhus.

Broom mener

Kombinasjonen av komfort, design og teknologi gjør den den oppdaterte versjonen av C-Klasse til en av klassens beste.

Bak rattet skal det godt gjøres å ikke trives. Du sitter godt i myke skinnseter og kan enkelt betjene infotainmentsystemet med smarte touchknapper på rattet.

Det eneste vi ikke er helt tilfreds med er den nye EQ Boost-motoren. Igjen må vi ta et forbehold om at motoren må gå seg noe til. Likevel ville vi valgt Mercedes sin 220 dieselmotor. Den er både sprekere og forbruket er i praksis halvparten av bensinmotoren, basert på vårt forbruk i testperioden.

Utover dette er totalopplevelsen i den oppdaterte C-Klassen ikke annet enn meget bra.

Nye G-wagen får brutalt med krefter - se bildene

Hva mener eierne?

Vi har til sammen 107 vurderinger fra norske C-Klasse-eiere i Brooms bilguide. I snitt gir eierne nyeste generasjon 8,6 poeng av 10.

Kjører du Mercedes C-Klasse – fortell oss om dine erfaringer her:

Visste du at?

Det dyreste felgsettet på C-Klasse koster 24.150 kroner.



C-Klasse for første gang leveres med Multibeam LED-lys.

Daimler-konsernet har invester 90 milliarder kroner i utvikling av nye motorprogram.

Mercedes lager ekstra luksus-utgave av sin S-klasse

Mercedes C200 4Matic Motor: 1,5-liter R4 (EQ Boost) Effekt: 184 hk / 280 Nm + elmotor: 16 hk og 160 Nm. 0-100 km/t: 8,4 sek. Toppfart: 230 km/t Forbruk: 0,67-0,71 l/mil (blandet kjøring) Bagasjerom: 490 liter Vekt: 1.565 kg Lengde x bredde x høyde: 470 x 181 x145 cm Pris: Fra 567.900 kroner Pris testbil: 799.296 kroner

Se video: Her tester vi beistet, AMG GLC 63 S.

​