Demi Lovato skal være kjørt til sykehus etter en angivelig heroinoverdose, skriver NBC.

Ifølge kilder fra TMZ skal stjernen ha blitt fraktet fra sitt hjem i Hollywood til et sykehus like etter klokken 12 tirsdag formiddag.

Hun skal være under behandling, og avisen skriver at de ikke vet tilstanden hennes.

Til People Magazine har politiet bekreftet at de rykket ut til en adresse i samme område som Lovato bor.

Rusproblemer

Sangeren og den tidligere Disney-stjernen har lenge slitt med rusmisbruk, psykiske problemer og spiseforstyrrelser. Hun har tidligere vært innlagt på behandlingssenter for rusmisbruk, og ifølge TMZ skal hun nå ha vært rusfri i seks år.

Forrige måned ga hun derimot ut låten «Sober» hvor hun avslører at hun har falt av vannvogna. I låten synger hun:

«Mamma, jeg er så lei meg for at jeg ikke er edru lenger. Og pappa, tilgi meg for drinkene som er sølt utover gulvet. Og jeg er lei meg for fansen jeg mistet som så meg falle igjen. Jeg vil være en rollemodell, men jeg er bare et menneske»

Åpenhjertig

Superstjernen holdt en konsert for bare to dager siden, med Iggy Azalea. For tre år siden ble Lovato intervjuet på Senkveld, hvor hun åpenhjertig fortalte om sin bipolare lidelse.

– Jeg har vært åpen fordi ikke så mange andre artister i USA har vært åpne om mentale lidelser. Jeg vet ikke hvordan det er i Norge, men i USA er det en voksende gruppe unge mennesker som sliter i hverdagen – og siden jeg selv har slitt så ønsker i hvertfall JEG å være åpen om det, fortalte artisten til Thomas og Harald i Senkveld.

Hun sa dessuten at det var deilig å ikke gå rundt å være redd for å bli «avslørt» av pressen, ettersom hun ikke hadde noe særlig mer igjen å holde hemmelig.