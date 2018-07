– Vi løp mot havet og hoppet i vannet. Vi prøvde å komme oss vekk for å komme unna den giftige røyken, sier Nikos Stavrinidios.

Nikos var på sommerhuset sitt sammen med sin kone og fire andre venner da brannene i Hellas brøt ut. De måtte flykte ned på stranden og ut i vannet for å komme seg unna.

Men der møtte de andre utfordringer.

– Vi dro så langt ut på havet som mulig, men så langt ut var det sterk vind og sterk strøm. Strømmen begynte etter hvert å dra oss utover, vekk fra land, forteller han.

Nikos, kona og to av vennene ble til slutt plukket opp av en fiskebåt.

To venner klarte seg ikke.

– Det jeg alltid kommer til å bære i hjertet mitt, er hvor fryktelig det var å se noen drukne ved siden av meg uten å være i stand til å hjelpe. Det var ikke mulig å hjelpe, forteller han.

Verste på ti år

Minst 74 mennesker har mistet livet i skogbrannene som herjer like ved Aten, opplyser Røde Kors og en gresk tjenestemann. Myndighetene frykter at dødstallet kommer til å stige, og brannmannskaper søker fortsatt etter ofre.

– Redningsmannskaper går fra dør til dør og leter etter ofre, sier ordfører Vangelis Bournous til kringkasteren Skai.

Skogbrannene er de verste i Hellas på over ti år. I tillegg til de omkomne er 187 mennesker skadet etter brannene, og tilstanden til flere av disse skal være kritisk.

Brannene brøt ut mandag og spredte seg voldsomt i løpet av få timer. De første ofrene ble funnet i Mati rett nord for sentrum av Rafina. Bare i Rafina ble anslagsvis 1.200 hus ødelagt.

– Her er det dessverre flest skadde, og også flest døde. Folk som ikke klarte å flykte og ble fanget i hjemmene sine eller i biler, sa talsperson for myndighetene Dimitris Tzanakopoulos natt til tirsdag.

KJEMPER MOT FLAMMENE: Her forsøker brannmannskaper å slukke en brann i Kineta, Hellas. Foto: Angelos Tzortzinis/AFP

Flere barn er blant de omkomne. Ifølge Reuters skal det yngste offeret være en seks måneder gammel baby som døde av røykskader.

Holdt rundt hverandre da de døde

Tidlig tirsdag morgen var tallet på omkomne på 24, men dødstallene steg brått etter at det ble funnet 26 forkullede lik ved en villa i Refina, et populært turistområde.

Mange av ofrene ser ut til å ha vært familiemedlemmer som holdt rundt hverandre da de døde.

– En av redningsmennene fortalte meg at han hadde sett et sjokkerende syn, med 26 mennesker som ble fanget omtrent 30 meter fra stranden. De prøvde å finne en vei ut, men dessverre klarte de det ikke i tide, sa Nikos Economopoulos, lederen for Røde Kors i Hellas, til Skai TV.

Fiskere, kystvakten og turister i gummibåter har berget flere hundre mennesker fra strender og steinklipper, hvor de søkte tilflukt fra flammene. Flere tusen mennesker tilbrakte natten i biler, idrettshaller eller utendørs, skriver nyhetsbyrået DPA.

– Helt ute av proporsjoner

Myndighetene i landet har erklært unntakstilstand i østlige og vestlige områder av Stor-Aten, og sent mandag returnerte statsminister Alexis Tsipras fra et besøk i Bosnia-Hercegovina for å kunne overvåke situasjonen.

– Vi kjemper mot noe helt ute av proporsjoner, sa statsministeren, som ifølge nyhetsbyrået DPA antydet at brannene kan ha blitt påsatt.

Tsipras har erklært tre dagers landesorg for å hedre ofrene etter brannene.

– I dag er Hellas i sorg, og til minne om dem som ble borte, erklærer vi en tre dager lang sørgeperiode, sa Tsipras tirsdag.

– Men vi må ikke la sorgen overmanne oss. Dette er en tid for kamp, fellesskap, mot og fremfor alt solidaritet, sa Tsipras.

DØDSBRANN: De verste skogbrannene på over ti år har herjet i Hellas i over et døgn. Minst 74 er døde og 187 er skadet. Myndighetene frykter dødstallet vil stige. Foto: AFP/REUTERS

Mens greske medier diskuterer hvem som skal holdes ansvarlig for brannkatastrofen, sier Tsipras at slike spørsmål må besvares etter at redningsinnsatsen er fullført.

Frankrike, Tyskland, Kroatia, Italia og Spania er blant dem som har kommet Hellas til unnsetning og har sendt brannfly og mannskaper for å bistå med slukkingen.

De siste dagene har det brutt ut 47 skog- og buskbranner i Hellas, men de fleste av dem er blitt slukket raskt, opplyser brannvesenet.

Det er meldt kraftig regnvær i det sørlige Hellas onsdag, og håpet er at det kan hjelpe brannmannskapene.