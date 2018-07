En katamaran tok tirsdag ettermidag fyr i Ria de Arousa da den skulle frakte turister og mannskap fra O Grove til øya A Toxa. Det melder El Pais.

Ifølge det lokale brannvesenet skal det ha vært 52 mennesker om bord på turistbåten, heriblant flere barn.

Tale Renate Gundersen og sønnen så eksplosjonen med egne øyne. De besøker familien i Spania, og skulle egentlig vært om bord i båten som eksploderte.

– Vi var i båten rett før den skulle gå. Vi hadde tenkt til å bli med, men det var så varmt at vi ombestemte oss. Vi booket heller neste tur som skulle gå litt senere på dagen, sier Gundersen til TV 2.

Gundersen satt på kaia da båten reiste ut. Kort tid etter hørte hun et smell.

– Hele båten stod i fyr og flamme. Det kom svart røyk og det var flammer overalt.

Kastet seg i vannet

Passasjerene skal ha kastet seg ut i vannet for å unngå flammene.

Alle passasjerene skal ha blitt reddet opp fra vannet av frivillige og redningsmannskap.

SKADET: Flere skal være skadet etter brannen. Foto: Privat

23 personer behandles for skader på sykehus i nærheten. To av dem skal ifølge brannvesenet være alvorlig skadet. Tre skal ha en del skader, og de resterende 18 behandles for mindre skader.

Årsaken til brannen er enda ikke kjent, men flere lokale aviser har fått opplyst om at katamaranen kræsjet inn i en av de mange flåtene i området.

Kaotisk

Gundersen beskriver minuttene etter eksplosjonen som kaotiske.

– Alle var helt hysteriske. Folk løp ned til båtene sine og dro ut for å redde de som var ombord.

ACTUALIZACIÓN #CatamaránOGrove

Podemos confirmar a evacuación das 52 persoas, entre pasaxe e tripulación do catamarán accidentado. Todos eles están sendo atendidos en diversos centros. pic.twitter.com/P88RN92H8j — 112Galicia (@112Galicia) 24. juli 2018

Gundersen har selv bodd i Spania i flere år og snakker flytende spansk.

De to nordmennene stod ved vannkanten da flere av de skadde ble fraktet opp av vannet.

– Det var ei jente som hadde store brannskader på halve kroppen. Håret hennes var brent av og hun hadde store brannskader, særlig på ryggen, forteller Gundersen.