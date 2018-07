The New York Post melder tirsdag at selskapet legges ned umiddelbart.

Ivanka Trump er seniorrådgiver til USAs president. Hun har fått kritikk for at selskapet har brukt utenlandsk arbeidskraft for å produsere klær i utlandet.

Den siste tiden har datteren i likhet med faren oppmuntret amerikanske selskaper til å ansette amerikanere.

Legger opp

Ivanka Trump startet sitt eget motemerke i 2007, med det som begynte som et samarbeid med en smykkedesigner.

Nå ser det derimot ut til at presidentdatteren gir opp motedrømmen.

– Da vi først startet dette merket, så kunne ingen forutsett hvilken suksessen vi skulle få, skriver Ivanka i en uttalelse til The New York Post.

Videre skriver Ivanka at etter 17 måneder i Washington, vet hun ikke når - eller om - hun vil ha muligheten til å returnere til motebransjen.

Hun skriver at hun fremover vil fokusere på jobben hun gjør i Washington, og at beslutningen om å trekke seg fra motebransjen er det riktige for både henne, og hennes partnere.

LEGGER NED: Ivanka Trump legger ned merket sitt. Bildet er fra et utstillingsvindu i Trump Tower i desember 2016, to måneder før hun ble med presidentfaren til Washington. Foto: Bryan R. Smith / AFP Photo

Flere droppet merket

Ivanka Trumps klesmerke har vært i hardt vær siden Donald Trump ble president, og datteren flyttet til Washington. I februar 2017 fjernet Nordstrom merket i sine butikker, og Neiman Marcus fulgte raskt etter. Siden den gang har flere kjente motehus droppet merket.

I mars 2017 overtok Abigail Klem det som tidligere var Ivankas rolle i bedriften.

Til The New York Times sier Klem at hun vet dette var et vanskelig valg for presidentdatteren, og at hun er takknemlig for muligheten til å lede merket. Videre sier hun:

«Vi er veldig stolte over merket vi har bygd, og innholdet og produktene vi har utviklet for kundene våre. Vår plattform har blitt en uvurderlig ressurs for vårt lojale fellesskap av kvinner. Vi har sett sterke salg siden merkevarens begynnelse, som fortsatte dette året med den vellykkede lanseringen av vår raskt voksende e-handelvirksomhet»