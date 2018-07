Se etappen på TV 2 og TV 2 Sumo fra kl. 14.30

Den 17. etappen er på rekordkorte 65 km. Feltet skal over to fjell og gå i mål på toppen av det tredje.

Bare det er nok til å sette grå hår i hodet på rytterne, men i tillegg vil starten være helt annerledes enn på de andre etappene.

​Øverst ser du start-prosedyren forklart

Ved start skal de ti beste i sammendraget stille opp først som i formel 1 eller MotoGP i to pil-formasjoner. Fremst er Geraint Thomas i den gule trøyen, bak ham til venstre er Chris Froome som nummer to, mens tredjemann Tom Dumoulin er bak på høyre side.

Bak de første ti står de neste ti i sammendraget i to linjer på fem ryttere.

Deretter følger de andre rytterne i grupper på 20 ryttere hver. Sammenlagtplasseringene bestemmer i hvilken gruppe rytterne plasseres i.

Alvor fra første stund

Når starten går, er det ingen nøytral sone. Det betyr at rittet er alvor fra første pedaltråkk. Løypen går rett inn i første fjell, som er opp førstekategoristigningen Col de Peyresourde.

Normalt sykler feltet noen kilometer før starten offisielt går. Da ligger lag som Sky med laget samlet og prøver å kontrollere hvem som får gå i brudd.

Nå blir det en helt annen situasjon. En situasjon ingen av rytterne, eller støtteapparat, helt vet hvordan vil utspille seg.

Frykt i feltet

TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd er ikke veldig bekymret over start-prosedyren, men vet at rytterne er nervøse.

– Det blir en spesiell etappe. Det som er mest spesielt er distansen på 65 km. Måten de starter på har ikke noe å si så lenge det ikke er noen avstander mellom gruppene, mener han.

– Rytterne frykter etappen. Noen frykter den på grunn av tidsgrensen, mens andre frykter den fordi de vet at det kommer til å smelle fra start og aldri roe seg ned. For noen, som Chris Froome, er det en unik mulighet til å finne på sprell. Kanskje han tenker at dette er hans sjanse.

– Jeg kommer antagelig til å varme opp som til en tempoetappe. Jeg har aldri kjørt en så kort etappe og lurer på hva som vil skje, sa Tom Dumoulin mandag.

Spår intens etappe

Arrangører håper at dette oppsettet gjør at lagkapteinene ikke kan la hjelperytterne svare på angrep fra konkurrenter, men svare selv. Kapteinene kan velge å vente på å få samlet laget, men det vil ta tid før de er organisert.

Etappen kan bety trøbbel for spurterne, som nå vil være bakpå på en fjelletappe allerede fra start. De kan da slite med å klare tidsgrensen.

– Siden etappen er så kort kan man bruke opp energinivået man har på mye kortere tid. Det blir kjørt deretter. Det kommer til å bli en ekstremt intens etappe, spår Hushovd.

Det er bare å benke seg foran TV-en ved etappestart kl. 15.15.