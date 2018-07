Kunis er gift med skuespilleren Ashton Kutcher (40), som hun møtte under innspillingen av serien «That 70's show».

Før ekteskapet med Kutcher var hun sammen med barnestjernen Macaulay Culkin i åtte år.

Nå snakker hun for første gang ut om bruddet i 2011, og legger all skylden på seg selv, ifølge Pagesix.

– Jeg hadde et forferdelig, forferdelig, forferdelig brudd, sier hun i Dax Sheperds podcast Armchair Expert.

– Jeg dreit meg ut

I podcasten sier skuespilleren at hun «fucked up», og at hun var en real drittsekk i 20-årene.

– Jeg innrømmer det selv, og det tok meg litt tid å kunne si at jeg var en drittsekk og akseptere det selv, sier Kunis.

Hun fortsetter med å si at det var hun som tabbet seg ut, og at hun visstnok gjorde noe forferdelig, på en forferdelig måte. Hun utdyper ikke videre hva hun gjorde som var så forferdelig.

Videre sier Kunis at det var veldig vanskelig for henne å tilgi seg selv.

– Det er så lenge siden nå, og jeg føler nok tid har gått. Jeg tror våre felles venner har tilgitt alle involverte for det som skjedde den gangen, sier Kunis, og legger til:

PAR: Mila Kunis og Macaulay Culkin var et par i åtte år. Her er de sammen på et arrangement i 2005. Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP

– Det har gått mange år nå, jeg tror alle er på et mye bedre sted i livet.

– Trengte å skjønne hvorfor

Det tok to år fra bruddet med Culkin i 2011 før hun gikk inn i et forhold med Ashton Kutcher. I mellomtiden bestemte hun seg for å være singel for å bedre forstå seg selv.

– Jeg trengte virkelig å skjønne hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde, og forstå meg på meg selv som et menneske, sier hun i intervjuet.

Kunis forteller at hun ikke ønsket å date eller engang dra på kino hvis det var romantiske intensjoner. Kunis og Kutcher var venner lenge før de ble et par, og Kunis sier den første natten med Kutcher også var første gang hun tilbragt natten med en mann iløpet av de to årene.

PAR: Kunis og Kutcher har vært gift siden 2015. Bildet er fra mai i år. Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney/AFP

Kjærester på skjermen

Kunis giftet seg med Ashton Kutcher i 2015, og paret har datteren Wyatt Isabelle på tre år, og sønnen Dimitri Portwood på ett år. «That 70's show» gikk fra 1998 til 2006, og ekteparet spilte kjærester i serien.

Ashton Kutcher har tidligere vært gift med Demi Moore (55), og paret gjorde det slutt kort tid etter utroskapsrykter begynte å florere på nett.

Kutcher har aldri bekreftet eller avkreftet ryktene om utroskapet, som angivelig skal ha skjedd på selve bryllupsdagen – seks år etter giftemålet.

Pensjonert barnestjerne

Culkin la på sin side opp som skuespiller i ung alder, men havner stadig i rampelyset. Som barn var han god venn med den avdøde Michael Jackson, og var i sentrum av pedofilianklagene mot sangeren.

I 2004 ble Culkin pågrepet i Oklahoma med blant annet marijuana og piller på seg.

Samme år hevdet han overfor CNN-programmet «Larry King Live» at han hadde konsumert store mengder alkohol og marihuana, men at han aldri hadde hatt et rusproblem.