Mandag opplevde en eldre kvinne at en ung mann ringte på døren hennes i Aremark i Østfold. Det er Sykehuset i Østfold som opplyser om hendelsen på sine nettsider.

– Mannen ga seg ut for å være en representant fra sykehuset. Han hadde med seg en boks han ville montere i huset, og begrunnet det med at boksen ville gjøre det lettere for ambulansen å finne fram, forteller avdelingssjef for prehospital avdeling i Sykehuset Østfold, Merete Storli Tveit, til TV 2.

Mannen skal også ha sagt at ambulansen har vanskeligheter med å finne fram i Aremark, og at det var derfor han måtte komme inn for å montere den. Ifølge Tveit skal ikke damen ha sluppet han inn. Mannen hadde spurt den eldre damen om hun var alene og sa at han skulle komme tilbake senere.

Sykehuset advarer

Det var en fast ansatt ved sykehuset som hadde fått høre om hendelsen via noen bekjente. Den ansatte kontaktet da ledelsen på sykehuset.

Sykehuset i Østfold advarer nå andre om hendelsen på sine nettsider.

Etter at sykehuset la ut advarselen, fikk de en telefon fra Fredrikstad der en dame hadde opplevd akkurat det samme.

Ifølge Tveit skal ikke den blide unge mannen gått i noen uniform. Tveit opplyser om at Sykehuset Østfolds ambulansemedarbeidere alltid bærer rød uniform og har ID-kort utsendt fra Sykehuset Østfold.

– Vi skal ikke montere noe i husstander i Østfold og vi har andre gode hjelpemidler for å finne fram til husene, sier Tveit.

Tveit advarer nå mot å slippe inn ukjente og oppfordrer alle om å ringe politiet dersom noen opplever noe lignende.

Ingen sport å gå etter

Da TV 2 snakket med operasjonssentralen i Øst politidistrikt tirsdag kveld kunne de bekrefte hendelsen.

– I går fikk vi en melding om at en dame hadde fått et uventet besøk på døren av en mann som utga seg for å være fra ambulansen, forteller operasjonsleder i politiet i Øst, Trond Lorentzen.

Politiet fikk adressen til den eldre kvinnen flere timer etter første melding. Dette gjorde det vanskelig for politiet å finne mannen. Nå oppfordrer de publikum til å ta kontakt dersom noen opplever noe som åpenbart ikke stemmer.

– Det er viktig at publikum tar kontakt slik at vi kan finne ut av hvem denne personen er. Vi er avhengige av mer info og flere tips knyttet nærmere opp i tid for å løse dette.

Det er ikke første gang politiet får slike henvendelser.

– Det hender at vi er borti enkelte som utgir seg for å være noen andre, så det er ikke helt fremmed for oss dette her.

Politiet er ikke kjent med hendelsen i Fredrikstad.