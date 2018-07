Norge J19 – Sveits J19 1-3

Tirsdag ettermiddag tapte de norske jentene siste gruppespillskamp mot vertsnasjon Sveits.

Kampen var imidlertid ubetydelig for de norske jentenes del, ettersom de allerede var gruppevinnere etter seire over Spania og Frankrike.

I den andre gruppen ble Italia slått av Tyskland, mens Danmark slo Nederland.

Dermed møter Norge Tyskland, mens Danmark skal spille mot Spania.

Norge – Tyskland ser du TV 2s kanaler på fredag!

Sveits styrte kampen

I første omgang var det Sveits som var det førende laget. Før Géraldine Reuteler stanget inn 1-0 på en corner etter sju minutter, hadde allerede vertsnasjonen bommet på åpent mål.

Like etter fikk Elise Isolde Stenevik en god mulighet til å utligne, men avsluttet utenfor alene med keeper.

Før pause var hurtige Runa Lillegård nærmest for Norge. Kantspilleren forserte langs høyre, og så ut til å gå for et innlegg. Ballen hadde imidlertid stø kurs mot mål, men Sveits-keeperen slapp med skrekken da forsøket traff tverrliggeren.

Økte med en gang

Det tok ikke mange minuttene etter hvilen før Sveits økte ledelsen. Igjen var det corner, og igjen var det Reuteler. Keeper Karen Oline Sneve måtte se ballen trille mellom egne bein.

Igjen var Norge uhyre nær å svare like etter, men igjen traff et skudd tverrliggeren. Linn Huseby stod for avslutningen etter en flott vending i feltet.

Mot slutten av kampen var det bare Norge. Ti minutter før full tid slo Stenevik et innlegg i retning mål, og Lillegård lurte keeper med et hårfint touch på ballen. Bare minutter senere fikk Lillegård en eventyrlig mulighet til å utligne.

Målscoreren rundet keeper, men avslutningen gikk i nettveggen. Mot kampens gang økte Sveits' Alisha Lehmann ledelsen like før slutt.

Norge – Tyskland ser du på TV 2s kanaler fredag. I den andre semifinalen møtes Danmark og Spania. Finalen, som spilles mandag kveld, sendes også på TV 2s kanaler.