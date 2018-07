Slår alarm om demensmedisin

Hvordan ville du opplevd å få medisiner som gjør deg kvalm, svimmel, forvirret eller påfører deg smerte?

Og hvordan ville du reagert dersom du ikke var i stand til å kunne gi beskjed om dette, og måtte fortsette å ta medisinen?

Ny forskning har avdekket at mer enn halvparten av sykehjemspasienter med demens som deltok i et forskningprosjekt måtte slutte med medisinen de fikk i løpet av prosjektperioden.

Årsaken var at man underveis avdekket betydelige bivirkninger av en type medisin som ble undersøkt.

Problemet i dag er at man vet alt for lite om hvilke bivirkninger ulike typer medisin gir for den enkelte pasient. Og når personer med demens ikke klarer å kommunisere med helsepersonell, risikerer man at svært mange tar medisiner som gir store bivirkninger – og som i mange tilfeller heller ikke har noen reell effekt.

– Som å bli pint

Jan Kenneth Bøe frykter at faren som har Alzheimers skal lide på grunn av feilmedisinering og slite med uutholdelige bivirkninger, uten at faren er i stand til å gi uttrykk for dette slik at medisineringen kan trappes ned, stoppes eller endres.

– Det er jo som å bli pint. Det er sikkert mange som sliter med bivirkninger som virkelig plager dem, som de ikke klarer å sette ord på, sier Bøe til TV 2.

Åtte av ti sykehjemspasienter har en eller annen form for demens, og det rammer stadig flere. Demens er et begrep for sykdommer som ødelegger hjernen og sørger for tap av intellektuelle funksjoner.

Trussel mot folkehelsen

De ulike hjernesykdommene er blitt en så stor trussel mot folkehelsen, at helsemyndighetene har utpekt demens til å være en av vår tids største folkehelseutfordringer.

DEMENT: Jan Kenneth Bøe viser fram et bilde fra da faren Brynjulf Bøe fortsatt var en livskraftig mann. Etter at han ble rammet av Alzheimers har Jan Kenneth måttet se at faren forsvinner mer og mer. FOTO: TV 2

– Det er ikke mer enn to år siden han var med på hytta. Da var han veldig oppegående og kvikk. Men i fjor merket vi at han gradvis ble mer apatisk, satt mye i ro, så på nyhetene, men fikk egentlig ikke med seg noe. Og etterhvert så ble også morgenstellet dårligere, forklarer Bøe.

Bildet av faren, Brynjulf Bøe, ligger på bordet foran ham. Det er to år gammelt og viser en livskraftig mann. Men så opplevde Bøe at faren brått ble rammet av Alzheimers, som er en form for demens.

– Det er rart, veldig rart, når han forsvinner mer og mer. Jeg føler at han glipper ut av livet vårt.

På ganske kort tid gikk forverret symptomene seg.