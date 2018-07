Scholes kritisk til Mourinho: – Guardiola ville hatet det

– I mine øyne har han alle ressurser som trengs for å vinne ligaen. Det er hva fansen forventer, og jeg tror det er hva sjefene hans forventer, sier midtbanelegenden i et intervju med den britiske TV-kanalen beIN Sports.

Etter Sir Alex Ferguson forlot Old Trafford i 2013, har ikke de røde djevlene klart å vinne Premier League.

Mourinho vant Europaligaen og Ligacupen i sin første sesong som sjef for storklubben, men vant ingen store trofeer forrige sesong.

Syrlig stikk

I tillegg måtte portugiseren tåle mye kritikk for måten de røde djevlene opptrådte på. Samtidig ble Pep Guardiola hyllet for måten han fikk Manchester City til å spille på.

Scholes kommer med et syrlig stikk i retning Manchester Uniteds manager.

– Han ser ikke fornøyd ut, sier Scholes, før han retter på seg selv:

– Eller, det kan være han er fornøyd. Det er et lag som graver frem resultater heller enn å imponere. Det er han sikkert fornøyd med, for han har hatt suksess med det tidligere. Om Guardiola var Manchester United-manager, ville han ha hatet det han så og gjort forandringer, tror Scholes, som understreker at resultater er det viktigste.​

Mourinho: – Jeg vil ha to nye spillere

Spesielt er den tidligere pasningsgeneralen kritisk til at de røde djevlene måtte si tapt for Sevilla i åttedelsfinalen av Champions League.

– Det var veldig svakt. Sevilla er et dårlig lag. Hver sesong Manchester United ikke vinner et trofé, er en katastrofe, mener han.

Scholes mener United må gå for tittelen denne tittelen, men understreker at det blir vanskelig med den tøffe motstander i toppen av Premier League.

I håp om å tette gapet til byrivalen, har de røde djevlene hentet inn Sjakthar Donetsk-stjernen Fred, Porto-talentet Diogo Dalot og Stoke-reserven Lee Grant.

Mourinho håper å få flere spillere inn dørene.

– Jeg ville likt å hente to nye spillere, sier manageren på spørsmål fra om hvor mange signeringer han håper å sluttføre før overgangsvinduet stenger 9. august.

– Én ting er hva jeg ville likt. En annen er hva som kommer til å skje, påpeker han i samme intervju.