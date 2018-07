Saken oppdateres!

Etter at rytterne i går kunne nyte en vel fortjent hviledag, ble det i dag et brutalt møte med Pyreneene.

Med fem kategoriserte stigninger og hele 218 kilometer å tilbakelegge fra Carcassonne til Bagnères-de-Luchon, innså lagene med sammenlagtryttere at de ikke kunne holde feltet samlet.

Seieren gikk med det til bruddet, slik som de to foregående etappene.

Og dagens vinner ble Julian Alaphilippe.

– Det var en vill dag. Jeg var sliten i beina, og jeg kan egentlig ikke tror at jeg tok min andre etappeseier, sa Alaphilippe etter målgang.

GIKK I BAKKEN: Adam Yates ledet dagens etappe da han gikk i bakken i den siste utforkjøringen.

Og franskmanne har rett i at det var vilt. For Adam Yates hadde støtet i stigningen opp til Col du Portillon og bygget seg opp en luke til en jaktende Alaphilippe.

Men briten feilberegnet en sving i utforkjøringen og gikk i bakken. Alaphilippe forsvant forbi briten som var tydelig rystet.

– Alaphilippe kom fort bakfra og han er en av vedens beste utforkjørere. Så det var mye press på Adam for å virkelig kjøre fort. For som vi har sett tidligere, så har han tatt mye tid i utforkjøringene så langt i Touren. Men det var virkelig press på Adam og det fikk han til å ta litt for stor risiko i dag, sa Mitchelton-Scotts sportsdirektør, Matt White, etter målgang og fortsatte:

– Han er naturligvis svært skuffet, det er ikke hver dag man kjemper om en etappeseier i Tour de France.

Yates kom aldri i kapp med Alaphilippe, som tok sin andre etappeseier i årets Tour de France.

Angrep på Sky

Mens bruddet kjempet om seieren lengre oppe i bakken, trøkket dansken Jakob Fuglsang til og støtet fra feltet.

Astana-rytteren fikk med seg Katusha-rytterne Ian Boswell og Ilnur Zakarin.

Men trioen maktet ikke å holde unna for Sky-toget.

Mot toppen av stigningen gikk også Mikel Landa for Moviestar til, men heller ikke han klarte å holde unna for Chris Froome og Geraint Thomas.

Dramatikk i flere akter

Etter omlag 30 kilometere kjørt av dagens etappe, ble feltet stoppet av en demonstrasjon.

Franske bønder hadde blokkert veien med høyballer for å få oppmerksomhet fra de franske myndighetene. Rytterne kom seg forbi hindringen, men like etter stoppet feltet helt opp.

Flere av rytterne hadde fått tåregassen, som det franske politiet brukte mot demonstrantene, i ansiktet og måtte få vasket det bort. En av de av rytterne som fikk kjenne på tåregassen, var Heinrich Haussler.

– Først så skjønte jeg ikke hva som skjedde, for det var masse høy i veien, og så begynte det å brenne i halsen. Jeg trodde det var partikler fra høyet, så dekket jeg til munnen. Deretter begynte øynene også å brenne, sa Haussler etter målgang.



Rittet startet opp igjen, men dramatikken var ikke over der. For i utforkjøringen ned fra Col de Portet-d'Aspet slo Philippe Gilbert kolbøtte over autovernet og forsvant ned i en skråning. Det gikk heldigvis bra med belgieren, som fortsatte etappen.