På mandag gikk Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard, som denne sommeren er reisereportere for God sommer Norge, til Trolltunga.

Men det var noe som tok oppmerksomheten bort fra den vakre naturen.

I løpet av turen så de store mengder søppel, dopapir og menneskelig avføring.

Leder i DNT Ung, Johanne Grue Reiten, mener dette er et relativt nytt problem.

– Her er det utfordringer som er helt nye for oss. Vi er ikke vant til å ha steder hvor så mange folk drar samtidig, sier Reiten.

Turister har ikke tur-kulturen

Reiten tror ikke at turvante nordmenn er hovedårsaken til problemet, men at det er uerfarne utenlandske turister som har skylda.

– Trolltunga, Besseggen og de andre stedene som sprer seg i sosiale medier tiltrekker seg mange folk som kanskje aldri har vært på tur før – utenlandske turister og generelt folk som ikke har med seg turkulturen. Det gjør at vi er nødt til å tilpasse oss, fordi vi har jo lyst til å få folk ut i fjellet og til Norge, sier han.

I tillegg til å tilrettelegge områder som allerede er mye trafikkerte, mener DNT Ung-lederen at vi må bli flinkere til å spre turismen til flere områder og informere om hvilke mindre kjente turområder som finnes.

– Vi har så mye fin natur i Norge, så vi kan bli flinkere til å informere om alle de andre stedene som finnes. Vi ser at jo lengre inn i fjellheimen vi kommer, jo mindre søppel er det.

Har vært fokusert på redning

Forsøpling langs stier er noe som har blitt tatt opp som tema før.

Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen (V), mener at myndighetene frem til nå har hatt et annet hovedfokus.

– Vi har en egen ordning med Nasjonale Turiststier der vi gir tilskudd nettopp for å ta tak i denne typen problemer. På Trolltunga ble det brukt 2,8 millioner nå i år. Problemet der har først og fremst vært at det er så mange redningsaksjoner, men det har det blitt mindre av.

– Dersom dette (søppel, journ. anm.) er problemet nå, må dette bli den neste jobben vi må gjøre, forteller Elvestuen til God sommer Norge.

Men selv om turistene etterlater seg spor er Elvestuen ikke bekymret for at det er for mange mennesker som går disse populære turene.

– Jeg tror vi skal klare å håndtere dette. Og det er jo noen steder som peker seg ut, og der vil vi måtte komme med spesielle tiltak.

