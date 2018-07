– Norges sjanser blir svekket uten ham. Det er et skudd for baugen for håpene videre der, medgir TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Torsdag skal G19-landslaget møte England til kamp om den siste europeiske plassen i neste års U20-VM.

Den kampen spiller ikke Erling Braut Håland, opplyser NFF på sine nettsider.​

Ble varslet av Molde

Stjerneskuddet skal istedenfor spille Moldes kvalifiseringskamp til Europaligaen mot Laci.

– Molde varslet oss én uke før EM startet at de kunne komme til å kalle Erling hjem til denne kampen, og nå har de altså valgt å gjøre dette, sier G19-trener Pål Arne Johansen.

– Jeg skulle gjerne hatt en fulltallig tropp inn mot vår siste kamp her borte. Samtidig skjønner jeg at han er en viktig spiller for klubben sin, og jeg ønsker både han og Molde lykke til både på torsdag og i returkampen i Albania neste uke, fortsetter landslagstreneren.

Administrerende direktør i Molde Fotballklubb, Øystein Neerland, hevder klubben ikke har mottatt noen negative reaksjoner på tilbakekallelsen.

– Vi har kommunisert godt og tidlig med NFF og landslagsledelsen om at vi ønsket å ha muligheten til å ha Erling tilgjengelig til europaligakampen. Han er en god spiller som kan bidra til at vi tar oss videre. Det er ikke noe mer «hokuspokus» enn det, forklarer Neerland til TV 2.

— Molde spiller en viktigere kamp

TV 2s fotballekspert understreker at dette er en vanskelig situasjon for partene.

– Men det er en gang sånn at klubben eier spilleren. Når Molde skal spille en så viktig kamp, og Braut Håland er deres klart beste spiss, blir det slik selv om det selvfølgelig ikke er optimalt for G19-landslaget, konstaterer Mathisen.

– Selv om G19-landslaget er stort, er dette landslaget tross alt ikke høyeste prioritet. Sånn sett er det en viktigere kamp Molde spiller. Molde har flere spissalternaiver, men ingen er så god han er, tilføyer han.

Håland startet samtlige gruppespillskamper og scoret ett mål i G19-EM i Finland. Norge endte på tredjeplass i gruppen og røk dermed ut. Tredjeplassen gjorde at det norske laget møter den andre gruppetreeren, som ble England, om den ledige plassen i neste års U20-VM.