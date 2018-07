Både på Bergensbanen er nedrevne kjøreledninger årsaken til problemene. Bergensbanen er stengt mellom Vaksdal og Trengereid. NSB skriver på sine nettsider at reisende må regne med forsinkelser og innstillinger på begge strekninger, og de jobber med å organisere alternativ transport på de to linjene.

Dovrebanen var også stengt tirsdag ettermiddag mellom Stange og Moelv. Klokken 16.47 opplyste NSB på Twitter at banen var åpnet for trafikk igjen, men at reisende må fortsatt påregne noe forsinkelser.

– På Bergensbanen er ganske mye av kjøreledningen revet ned, så strekningen blir ikke åpnet før tidligst i morgen, sier medievakt Randi Folke-Olsen i Bane Nor.

Bratsbergbanen er stengt mellom Skien og Nordagutu. Der organiserer NSB taxi.

– Årsaken der er solslyng, og det tar en stund å rette. Derfor vil strekningen bli åpnet tidligst torsdag, sier Folke-Olsen.

