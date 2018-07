«Treng do ein neger å gifta deg med? Ferdig omskåren, med eller otan AIDS»

– Så de har jo bommet litt, de som har skrevet dette her, sier hun.

Blir redd

Frances Mulbah har bodd i Rauland i 15 år. Hun har ikke fått lappen i postkassen selv, men forteller at hun reagerte med sjokk da hun så budskapet.

– Jeg kan ikke tro det. Vi hadde fest i Rauland for noen år siden, hvor vi feiret at vi hadde vært ti år i Norge. Nesten hele bygda møtte opp, det var så mange som kom og støttet oss, så jeg får sjokk når noen i Vinje kommune snakker sånn om innvandrere, sier hun.

Frances Mulbah har bodd i Rauland i 15 år. Foto: Privat

Mulbah har opplevd å få rasistiske kommentarer tidligere. I 2012 fikk hun en ubehagelig overraskelse da skulle hun pusse opp huset. Da hun tok ned plankene på en vegg, fant hun «Eg hatar negarar» skrevet med store bokstaver under panelet.

Allikevel er hun mer redd nå enn hun har vært tidligere.

– Jeg har vært trygg. Jeg har bare kunnet gå ut, og har ikke låst døren en gang. Men nå har jeg begynt å låse, jeg tør ikke la den stå åpen lenger, sier hun.

Får mye støtte

Med gode kolleger og jobb i bygda, har Frances alltid syntes at det har vært trygt i Rauland.

– Og det er et veldig fint sted for små barn å vokse opp. Barna mine vokste opp her, og det var kjempefint, forteller hun.

Hun forteller at hun har fått mye støtte fra kolleger når de har snakket om lappen.

– Mange sa at de ble veldig lei seg for at dette kan skje i Vinje, det er veldig mye støtte, sier hun.

Dette synet møtte Frances Mulbah da hun rev plankene av veggen i huset sitt i 2012. Foto: Privat

Vanligvis går Mulbah mye på tur i skog og fjell, men det tør hun ikke nå lenger – ikke alene.

– Jeg tør ikke gå på tur i skogen alene lenger, jeg er for redd, sier hun, og legger til:

– Noen pensjonister her pleier å gå tur hver onsdag, så jeg skal begynne å gå med dem nå.

Aksepteres ikke

Jorunn Hestmann har ikke inntrykk av at budskapet på lappen representerer den gjengse oppfatning i kommunen.

– De viser seg i alle fall ikke frem, de som mener noe annet, sier hun, og forteller at de fleste innvandrerne som har kommet til Rauland later til å være fornøyd med å bo der.

– Veldig mange sier at de aldri vil flytte herfra, for her er det bra og trygt for ungene. Det er det som er gjennomgangstonen, sier hun.

Hun har ikke inntrykk av at dette har endret seg etter søndagens brev.

– Veldig mange som kommer med klare uttalelser om at dette aksepterer vi ikke.

Mange henvendelser til politiet

Etterforsker ved Vinje lensmannskontor, Ellen Steinstad, sier til TV 2 at det er mange som har tatt kontakt med politiet angående skrivene.

– På mandag fikk vi veldig mange henvendelser på telefon og av folk som møtte opp på kontoret, sier hun.

Det er uvisst akkurat hvor stort omfanget er, og om det er én eller flere personer som står bak, men Steinstad kan bekrefte at lappene er levert ut i Rauland og Åmot. Hun forteller at de også er hengt opp utenfor skolen og barnehagen, blant annet.

Politiet har sendt inn fingeravtrykk og DNA-prøver, og følger opp saken videre.