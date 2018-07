Husker du combi-campen – den lille teltvogna til å henge bak på bilen som var veldig vanlig på 70-tallet?

Det var noe midt i mellom et telt og en campingvogn. Genial og enkel å sette opp – mye raskere og mindre plundrete enn et telt og langt mer komfortabel. Den ga ikke samme status og luksus som en campingvogn, men til gjengjeld var den lettere og enklere både å trekke etter bilen og å rygge med om du møtte en dansk turistbuss i en av hårnålssvingene på vei ned Måbødalen.

Nostalgi: Combi-Campen hadde sin storhetstid på 70-tallet, som dette bildet viser. Men den finnes fortsatt.

Det er lett å bli nostalgisk og å tenke på oransje og brunt stoff som luktet av mygg-spiral, møllkuler, jordslag og Joika-kaker kokt på primus…

Dessuten sov man i tilhengeren på noe bortimot en ordentlig madrass og ble ikke fuktig i rumpa, slik som i telt, om soveposen i nattens løp havnet utenfor liggeunderlaget. Ikke rart de ble populære.

Men selv om de for mange nå er kun et falmet ferieminne fra 70-tallet, er de altså ikke døde. Snarere tvert imot. Combi-camp lever i beste velgående – dog uten at så veldig mange her til lands vet om den.

Mange ulike typer og størrelser finnes fortsatt av den klassiske combi-campen. Brosjyrebilde fra Isabella Camp-let.

Videreutviklet

Dessuten har det skjedd en god del på disse årene. De unnselige teltene i tilhengeren har blitt vesentlig videreutviklet i årene som har gått. Selv om konseptet er det samme, er nye og smarte løsninger på plass.

Slik som kjøkken, mulighet for både gass og «innlagt vann», strøm, smarte oppbevaringsløsninger etc.

Dessuten finnes det en mengde ulike tilvalg og ulike tilbehør, slik at du får den slik du vil ha den og tilpasset ditt behov og bruksmønster.

Og det beste av alt – de settes fortsatt opp på 1-2-3!

Kjøkken og smart oppbevaring gir mange fordeler framfor ordinært telt. Brosjyrebilde fra Combi-Camp.

Fra 75.000 kroner

De finnes i flere forskjellige størrelser og leveres fra flere ulike produsenter, med priser fra rundt 70.000 kroner og oppover. De største en nesten som små villaer å regne og er beregnet på å kunne huse opptil syv personer.

Retro er jo litt i tiden. Det samme er retro-camping som virkelig er i ferd med å bli en «greie» også her i Norge.

Vi tenkte derfor at det kunne være passende å blåse støvet av denne gamle oppfinnelsen – som i dag er like genial, minst, som når de første så dagens lys tidlig på 60-tallet.

Har du en combi-camp? Da håper vi du kan fortelle litt om dine erfaringer i kommentarfeltet under:

