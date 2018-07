Det er noen biler som får hjertet til å banke litt ekstra. For eksempel BMW sine M-modeller, som har vært med oss helt siden 70-tallet.

I dag er nyeste generasjon M5 Competition noe av det råeste som forlater fabrikken i Dingolfing, Tyskland. Familiebilen er utstyrt med en 4,4 liters V8-motor, som yter voldsomme 625 hk og 750 Nm.

Med på kjøpet følger også et småhysterisk lydbilde, som kan skremme vannet av en hver.

Elektrifiserer alle modeller

For mange er nettopp lyden av en ekte V8-er, og en helt egen motorkarakter, avgjørende for å få de rette følelsene bak rattet i en sportsbil.

Derfor er det mange som ikke er spesielt begeistret for at også verstingbilene til BMW blir elektrifisert en gang i fremtiden. Spørsmålet har bare vært når.

I et intervju med Caradvice avslører nå BMWs M-sjef, Frank Van Meel, at samtlige M-modeller vil få en form for elektrifisering innen 2030. Det kan med andre ord innebære både hybridløsninger, samt helelektriske drivlinjer.

Dette er en av de heftigste BMWene man kan kjøpe i dag. Under panseret bor 625 hk, noe som tar bilen fra 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder.

Gradvis overgang

BMW-sjefen understreker at det vil handle om timing, og at det er viktig å ikke være for sent eller tidlig ute. I dag mener Van Meel mange el-komponenter er for tunge, noe som ikke er optimalt på en M-modell.

Derfor vil elektrifiseringen skje gradvis – og det skal ikke være slik at en fremtidig M3 drevet av strøm skal gå utover kjøreegenskapene. Tvert i mot.

– Hvis vi gjør en M3 elektrifisert, bør den fortsatt kjøre som en M, sier Van Meel til nettstedet.

