I utforkjøringen ned fra Col de Portet-d'Aspet, forsvant Philippe Gilbert ut av veibanen, og slo kolbøtte over autovernet.

De grufulle bildene satt en støkk i TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd

– Det så selvfølgelig ikke bra ut. Men det man kan si om en sånn velt, er at når han stopper i den murkanten, så er det verste selve treffet i den murkanten. Så får man håpe at det ikke er for mye stein på andre siden der. Men det så ikke bra ut, sa Hushovd.

PÅ BEINA IGJEN: Philippe Gilbert kom seg på sykkelen igjen.

Etter noen minutter fikk vi se bilder av Gilbert som satt langs siden av veien, mens han fikk hjelp av rittlegen. Like etter satte han seg på sykkelen igjen og fortsatte.

– Det var godt å se, jeg ble livredd her, sa Hushovd når han fikk se at Gilbert var på bena igjen.

På sykkelen igjen, ga belgieren tommel opp til kamera, for å signalisere at det gikk bra.

– Han har to gutter hjemme som følger veldig med, og det er klart at når de sitter å følger med på pappa, så hopper de i stua av å se en sånn tommel opp, sa Hushovd.

Bildene av Gilbert langs veien viste også lagets danske sportsdirektør, Brian Holm, som tilsynelatende hadde hoppet over rekkverket og ned til belgieren for å hjelpe.

Minnes Fabio Casartelli

​I den samme utforkjøringen som Philippe Gilbert kjørte ut i, gikk det i 1995 langt verre.

Fabio Casartelli veltet stygt ned fra Col de Portet-d'Aspe på den 15.etappen av Tour de France i 1995. Motorola-rytteren slo hodet i murkanten langs veien, og livet stod ikke til å redde

I utforkjøringen er det reist et minnesmerke for rytteren som i 1992 tok OL-gull i Barcelona, og hvert år reiser Casartellis foreldre og fanclub til Col de Portet-d'Aspe, for å minnes den avdøde rytteren.