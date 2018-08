Sett i forhold til innbyggertall er Norge verdens desidert største elbil-nasjon. De siste fem-seks årene har salget vært eventyrlig, takket være incentiver og større tilgang på biler.

Siden 2012 har markedsandelen blant nybilsalget av elektriske biler økt fra stusslige tre prosent til 25 nå i første halvår 2018. Det sier noe om den formidable utviklingen.

Og noe lavere vekst blir det på ingen måte i årene som kommer.

Lang leveringstid

Innen 2025 har Stortinget satt et ambisiøst mål om at samtlige nybiler skal være nullutslippsbiler. Skal vi oppnå det, har Norsk elbilforening beregnet at det må være minst én million elbiler på norske veier, kontra dagens 167.000.

Kia Soul Electric kan faktisk leveres på dagen.

Da sier det seg selv at elbil-salget må øke betydelig i årene som kommer. Et stort hinder, som allerede bremser salget i dag, er derimot lang leveringstid på nye og attraktive modeller, slik som Opel Ampera-e og Hyundai Kona Electric.

Vi i Broom har derfor sjekket leveringstiden på en rekke aktuelle elbiler – dersom du bestiller i dag.

To års ventetid

Akkurat nå er det den brennaktuelle kompakt-SUVen, Kona Electric fra Hyundai, som har lengst leveringstid. Bestiller du bilen i dag får du den ikke levert før i andre halvdel 2020.

Videre følger Opel Ampera-e, som lenge har slitt med leveranser. Nå opplyser den norske importøren at de siste kundene på venteliste får bilen produsert om ett år, og at leveringstiden dermed blir et drøyt år. Videre anbefaler Opel-importøren til forhandlerne sine at nye kontrakter ikke undertegnes før de er tilbake på «normal» leveringstid.

Helt i den andre enden av skalaen finner vi blant andre Kia Soul, som har biler som kan leveres på dagen.

Under kan du se listen over leveringstid på noen av de mest aktuelle elbilene i Norge for tiden:

Merke/modell Leveringstid Hyundai Kona Electric 2 år Opel Ampera-e 1 år (drøyt) Jaguar I-Pace 8-9 måneder Volkswagen e-Golf 5-6 måneder Volkswagen e-UP! 5-6 måneder Nissan Leaf 4 måneder Tesla Model S 3-4 måneder Tesla Model X 3-4 måneder BMW i3 3-4 måneder Renault Zoe 3 måneder Kia Soul Electric 1 dag

Dette er leveringstider basert på nykonfigurerte biler fra fabrikk. Volkswagens importør forteller til Broom at flere forhandlere rundt om i landet har e-Golf på bestilling, og at leveringstiden kan være kortere på visse biler. ​

Også Tesla har noen forhåndskonfigurerte biler som kan leveres innen 2-4 uker.

Jaguar forteller at det er 2.500 bestillinger av I-Pace som skal leveres først. Videre har de tett dialog med fabrikken, for å forsøke og unngå lang leveringstid fremover.

