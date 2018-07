– Det er fullt kaos her nå, sa TV 2s kommentator Christian Paasche.

For kun noen få kilometer ut i dagens Tour-etappe ble feltet stoppet av det som så ut til å være en demonstrasjon iverksatt av franske bønder.

Først lå noen høyballer i veien, men like etter stoppet feltet og flere ryttere måtte vaske ansiktet med vannflaskene sine.

Fra TV-bildene kan man se at politiet bruker en spray for å fjerne de demonstrerende bøndene. Denne sprayen ble tatt av vinden og flere av rytterne i feltet fikk det i ansiktet.

TV 2s sykkelekspert, Dag Otto Lauritzen kjørte bil rett bak feltet og kunne fortelle om kaos på veien.

– Rett ved siden av bilen der vi ble stoppet, så vi at alle disse politifolkene hadde skuddsikre vester og mye våpen. Og en av de politifolka hadde en svær gassbeholder, som sannsynligvis kan være pepperspray eller noe liknende, sa Dag Otto Lauritzen på sendingen.

Ingen skal ha blitt skadet i demonstrasjonen og etter at feltet hadde stått stille i godt og vel ti minutter, fortsatte etappen.

SPRAYET NED: En av demonstrantene som TV 2 snakket med blir her sprayet med tåregass av det franske politiet. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Demonstrerte mot de franske myndighetene

Demonstrasjonen skal ha vært et resultat av at bøndene krever mer statlig støtte for fattige områder i Ariège departmentet, og at myndighetene ikke har svart dem.

– I dag bestemte vi oss for å blokkere Touren sammen med andre bønder, det var den eneste muligheten vi hadde. For vi får ikke svar fra de franske myndighetene, sier en av demonstrantene til TV 2 og fortsetter:

– Vi trenger media og avisene til å fortelle myndighetene at det er et problem her.

De to demonstrantene som TV 2 snakket med, bedyrer at de er fredfulle og kun vil jobbe, men at tiltak måtte iverksettes for å få oppmerksomheten til de som styrer landet.

De forteller også at det første de gjorde var å sette seg ned i veien for å blokkere, før de fikk traktorene til å legge høyballer i veien. De skulle også sette løs en flokk med sauer for å hindre rytterne. Dette fikk politiet stoppet.

– Vi bøndene bygger den franske landsbygda, det er ikke morsomt for oss å stoppe feltet, men det var den eneste muligheten til å få publisitet, sier den andre av de to demonstrantene.