I oktober har Jürgen Klopp vært sjef for Liverpool i tre år. Selv om han har brakt mye spenning til Anfield, har han fortsatt til gode å hente noen trofeer.

Liverpool har tapt tre finaler under tyskerens ledelse. De tapte finalene i den engelske ligacupen og Europa League i Klopps første sesong, og i Champions League i år. I tillegg har Liverpool endt på en åttende-, fjerde- og fjerdeplass de tre siste Premier League-sesongene.

– Jeg kan ikke gi noen garantier, men jeg kan forstå at folk forventer trofeer. Jeg vet om forventningene, og det er helt normalt, har Klopp uttalt i et intervju til ITV.

– De nye spillerne vil gjøre oss 100 prosent sterkere. Andre klubber vil selvsagt også handle spillere, og de vil heller ikke bli dårligere enn forrige sesong. Vi forventer mer av oss selv. Vi skal gå for seriemesterskapet og hver eneste cup, men det betyr ikke at jeg kan sitte her og si at skal vinne dem. Vi har høye ambisjoner, det er 100 prosent sikkert, sier han i intervjuet.



Gode resultater i Dortmund

Klopp ble hentet til Liverpool fra Borussia Dortmund i oktober 2015 og erstattet daværende trener Brendan Rodgers. I Borussia Dortmund ledet han laget til å vinne ligaen i 2011 og 2012, flere cuptrofeer og også til Champions League-finalen i 2013. Nå er det altså lite nytt i premieskapene på Anfield.

TYSK JUBEL: Klopp feirer seriegull med Borussia Dortmund i 2011. Foto: Torsten Silz

– Nå er jeg inne i mitt tredje år, og hver sesong har vi en periode med noen spørsmålstegn ved meg eller våre fremskritt. Jeg er forberedt på disse øyeblikkene. Det ender alltid bra. Jeg vil ikke ha dem, men jeg vil heller ikke bli gal og tro at vi har mistet alt, forteller han videre til ITV.

På spørsmål om kommende sesong er ikke Klopp særlig bekymret, selv om han forstår presset fra fansen.



– Jeg er sikker på at vi kan bygge videre på fjoråret. Det er ikke det at vi mistet ting helt, men man må jobbe for å få det tilbake. Fotballen guttene spilte i fjor var ikke lett. Det var mye arbeid investert i spillet. Det er det vi skal gjøre igjen. Jeg er ikke i tvil om at vi kommer dit igjen, sier han videre.

Nye spillere

Klopp følger med på motstanderne i Premier League, og har fått med seg noen av overgangene. Han venter at de også har høye forventninger.

– Andre lag vil selvfølgelig også prøve på det samme. City har hentet inn Mahrez. Jeg har ikke hørt at de har solgt noen så langt. Så det betyr kvaliteten fra i fjor pluss Mahrez. Det er også en fin plan. United vil også gi alt, og det er helt normalt, mener manageren.

Klopp jobber for tiden med å integrere nysigneringene Naby Keita og Fabinho i laget, mens Xherdan Shaqiri og Alisson fortsatt har pause etter VM.

– De nye spillerne vil gjøre oss garantert gjøre oss sterkere, men det skjer ikke den første dagen. Det handler om å se rolig, se an situasjonen, dømme den riktig og deretter gjøre det som er rett.